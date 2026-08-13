玉山銀盤點四貸同堂 黃男州：金額不到10億、比率不到1%、筆數不到20筆

針對「四貸同堂」的話題，玉山金控董事長黃男州今日在法說會前記者會中指出，玉山銀行已內部盤點，經過整理自行和跨行借貸的「四貸同堂」客戶，貸款金額合計不到10億，筆數不到20筆、比率不到1%，占比極低，他還打趣：「因此玉山銀行沒有被（金管會）找去『喝咖啡』。」

黃男州指出，四貸同堂首先是房貸，之後信貸，再者汽貸，第四種是金貸（股票等金融資產貸款），對此，玉山已做相關資料的整理，但他指出，所謂的四貸，並不是只有同一個銀行，也有向其他銀行的借款，為了能確實掌握客戶在證券業者這裡的不限用途款項等借貸狀況，他支持聯徵中心可看到證券方面的資料，因為證券有不限用途款項借貸，若再加上融資券，加進來就「六貸」了，因此證券業者的資料揭露也很重要。

對於玉山銀行的LCR（流動性覆蓋比率），黃男州指出，現在市場利率全面上升，主要和高科技大廠投資有關，資金的確吃緊。玉山銀行總經理林隆政說明，短期利率已彈升30至110點（1個基本點是0.01個百分點），很多CP（商業本票）發行利率都往上飆升，金控發行利率要2%，證券發行利率更得要2.8%，玉山銀行的外幣放款也成長40%以上，也有整體流動性覆蓋率的負擔，但玉山仍維持在110%至120%之間，整體流動性仍佳。

而玉山銀行維持LCR的高品質，黃男州指出，將多吸收中小企業、個人的存款作為存款策略，以避免大企業一口氣就把大型存款抽出去，影響LCR；另外，在分子的部分，林隆政指出，也會輔以吸收NCD（可轉讓定期存單）及存單來維持資產的穩定性。