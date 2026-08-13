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豪雨、淹水成常態 國泰產險提醒及早檢視住宅保障

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
極端氣候下，豪雨、淹水成常態，國泰產險提醒民眾定期檢視住宅保障內容，並依居住環境及財產價值做好風險管理，提升面對天然災害的保障韌性。圖／國泰產險提供
極端氣候下，豪雨、淹水成常態，國泰產險提醒民眾定期檢視住宅保障內容，並依居住環境及財產價值做好風險管理，提升面對天然災害的保障韌性。圖／國泰產險提供

極端氣候已逐漸改變台灣的降雨型態，短時間強降雨、局部豪雨淹水事件日益頻繁，根據中央氣象署統計，台灣每年平均遭受3至4個颱風侵襲，即使颱風未直接登陸，也可能因外圍環流或持續降雨，造成嚴重住宅及居家財物損失。國泰產險表示，面對天然災害風險成為新常態，除了加強居家防災措施，更應建立事前風險管理觀念，定期檢視住宅保險保障內容，才能在災害發生時降低財務衝擊。

國泰產險指出，不少民眾誤以為住宅火災保險僅保障火災事故，其實現行「住宅火災及地震基本保險」已將「住宅颱風及洪水災害補償保險」納入基本保障。住宅若直接因颱風或洪水造成損失，可依保險契約之約定，向保險公司申請理賠，依建築物所在地區不同，提供新台幣7,000元至9,000元不等的基本保障，協助分擔災後清理及修復費用；若住宅淹水達相關救助標準，保險公司將依保單約定給付，未達標準但已有實際損失者，也可依勘損結果於賠償限額內申請理賠。

除了瞭解保障內容，災害發生後的應變也攸關理賠效率。國泰產險建議，民眾應在確認人身安全後，拍照記錄受損情形，並保留修繕估價、收據等相關文件，並儘速通知保險公司安排勘損，有助順利進行後續理賠作業。

國泰產險觀察，近年豪雨造成的住宅損失已不再侷限於地勢低窪地區，短時間強降雨也可能導致一樓住宅、地下室及高價值裝潢受損，因此建議民眾可定期檢視住宅保障是否符合目前需求，尤其可從住宅所在地、周邊是否曾有積淹水紀錄，以及家中是否有木作地板、系統櫃、壁紙等高價值裝潢等面向，評估自身風險。

若住宅位於較高風險區域，或居家財物、裝潢價值較高，國泰產險建議，可依需求評估加保「超額颱風及洪水險」，提高住宅因颱風或洪水造成財物損失的保障額度。以台北市1樓住宅為例，若投保建築物250萬元及動產50萬元的「超額颱風及洪水險」，年保費約5,240元；若再加計住宅火險與地震基本險，全年保費約7,000餘元，民眾可依住宅風險及保障需求彈性規劃。

國泰產險表示，面對極端氣候帶來的挑戰，防災已不只是災害來臨前的準備，更需要建立完整的風險管理觀念。民眾可利用保險事業發展中心「保單存摺查詢平台」申請註冊會員，查詢住宅火險保單資訊，透過定期檢視，並依住宅環境適時補強保障，才能在災害發生時有效分散風險，減輕家庭財務負擔，提升面對天然災害的韌性。民眾如有保險相關問題，亦歡迎洽詢國泰產險免費服務電話。

住宅颱風及洪水災害補償保險限額表。資料來源／國泰產險
住宅颱風及洪水災害補償保險限額表。資料來源／國泰產險

國泰 豪雨 淹水

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