快訊

來玩Pixel 11新功能！Google Pixel Space快閃店 體驗5活動送500元＋超Q禮物

陳幸妤口袋名單曝光 Google評論被翻出「全台僅2店家」給5星評價

影／為什麼選在昨天留言？陳幸妤現身笑回：我看媒體太無聊

聽新聞
0:00 / 0:00

搶攻中元備貨採購潮 聯邦卡祭出超市、量販與電商優惠最高8%回饋

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
看準民眾精打細算、重視刷卡回饋，聯邦銀行鎖定超市、量販及電商等通路推出多項刷卡優惠，涵蓋全聯、大全聯、小北百貨、美廉社、愛買以及momo購物網、蝦皮等各大電商平台，指定通路刷聯邦信用卡享最高8%回饋。圖／聯邦銀行提供
看準民眾精打細算、重視刷卡回饋，聯邦銀行鎖定超市、量販及電商等通路推出多項刷卡優惠，涵蓋全聯、大全聯、小北百貨、美廉社、愛買以及momo購物網、蝦皮等各大電商平台，指定通路刷聯邦信用卡享最高8%回饋。圖／聯邦銀行提供

暑假、開學季及中元節消費檔期接續登場，帶動家電、3C、開學用品、民生物資及中元普渡供品等採購需求升溫。看準民眾精打細算、重視刷卡回饋，聯邦銀行鎖定超市、量販及電商等通路推出多項刷卡優惠，涵蓋全聯、大全聯、小北百貨、美廉社、愛買以及momo購物網、蝦皮等各大電商平台，指定通路刷聯邦信用卡享最高8%回饋，讓卡友無論外出採買或宅家網購，都能聰明消費、輕鬆省荷包。

迎接中元普渡採購熱潮，聯邦銀行針對超市、量販等民生消費通路推出多項刷卡回饋。即日起至9月3日，每周六、日於全聯刷聯邦信用卡，單筆消費滿1,300元即贈910點福利點，等同於7%高額回饋；即日起至12月31日，持聯邦信用卡在小北百貨或美廉社消費，天天單筆滿300元並完成登錄，即享5%刷卡金回饋，週日優惠再加碼，單筆滿500元享8%刷卡金回饋。

量販通路方面，聯邦卡友於活動期間，在愛買及大全聯單筆消費滿3,000元贈100元、滿1萬元贈200元、滿2萬元贈500元刷卡金，無論採買普渡供品、家庭食品雜貨補給或居家日用品，搭配聯邦信用卡都能一次購足，享有高額回饋。

除實體通路外，天氣炎熱不想出門，線上採購刷聯邦信用卡不僅可省去搬運大包小包的麻煩，更能隨時享優惠。8月在momo購物網刷聯邦信用卡，單筆消費滿3,000元並完成登錄，可獲250元刷卡金；於蝦皮、酷澎或淘寶單筆消費滿1,200元，則贈100元刷卡金。聯邦信用卡優惠涵蓋各大電商平台，滿足消費者不同的購物需求，讓購物更輕鬆、更划算。

聯邦銀行指出，隨著暑假、開學季及中元節等消費檔期接力登場，民眾除了關注商品價格，更重視支付工具帶來的回饋效益，此次聯邦信用卡優惠從卡友日常消費需求出發，不僅提供超市、量販及電商等多元通路回饋方案，卡友還可依採購金額及需求，搭配合適的聯邦卡滿額與分期優惠方案，讓每一筆消費都更划算。

超市 電商 中元節

延伸閱讀

北富銀推量販、電商刷卡優惠 momo卡享最高10%回饋

娛樂、網購、AI創作一次包辦！玉山U Bear「最強數位應援卡」來了！新卡申辦指定五大通路最高20%現金回饋

出國旅遊熱帶動刷卡商機 遠銀樂家+卡海外最高3.5%回饋

外送平台8月優惠碼一次看 foodpanda免費喝飲料、Uber Eats最高折120元

相關新聞

獨／陳冠如將提案國票金公公併和薪酬改革 於26日董事會討論

國票金控將在本月26日再度召開金控董事會，耐斯集團民股董事陳冠如今日打破沈默，接受本報訪問指出，雖然在昨天的金控臨時董事會提出薪酬改革與公公併兩大臨時動議，之後都未作成正式議案，但本月26日國票金將再召開金控例行董事會，屆時他會依規定在七天前把議案提出，以依法排入董事會的議程。

豪雨、淹水成常態 國泰產險提醒及早檢視住宅保障

極端氣候已逐漸改變台灣的降雨型態，短時間強降雨、局部豪雨及淹水事件日益頻繁，根據中央氣象署統計，台灣每年平均遭受3至4個颱風侵襲，即使颱風未直接登陸，也可能因外圍環流或持續降雨，造成嚴重住宅及居家財物損失。國泰產險表示，面對天然災害風險成為新常態，除了加強居家防災措施，更應建立事前風險管理觀念，定期檢視住宅保險保障內容，才能在災害發生時降低財務衝擊。

搶攻中元備貨採購潮 聯邦卡祭出超市、量販與電商優惠最高8%回饋

暑假、開學季及中元節消費檔期接續登場，帶動家電、3C、開學用品、民生物資及中元普渡供品等採購需求升溫。看準民眾精打細算、重視刷卡回饋，聯邦銀行鎖定超市、量販及電商等通路推出多項刷卡優惠，涵蓋全聯、大全聯、小北百貨、美廉社、愛買以及momo購物網、蝦皮等各大電商平台，指定通路刷聯邦信用卡享最高8%回饋，讓卡友無論外出採買或宅家網購，都能聰明消費、輕鬆省荷包。

新台幣午盤升7.9分 暫收32.167元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收32.167元，升7.9分，成交金額8.92億美元

日圓接近160價位還會再貶值嗎？國銀曝後續走勢

日圓兌美元一度貶破159.5，再度接近160水位，市場認為日本銀行（BOJ）升息的預期已升溫，9月升息機率約75%，本國銀行分析，若貶破160，恐加劇官方干預風險升高。

獨／酬庸爭議、公股不挺 國票證副董事長選舉案撤案了

國票證券明日將召開董事會，原議程訂有副董事長選舉案，研議讓耐斯集團代表陳冠如續任副董事長。據指出，在輿論聲浪及公股不支持下，副董選舉案今日已撤案。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。