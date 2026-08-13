搶攻中元備貨採購潮 聯邦卡祭出超市、量販與電商優惠最高8%回饋

暑假、開學季及中元節消費檔期接續登場，帶動家電、3C、開學用品、民生物資及中元普渡供品等採購需求升溫。看準民眾精打細算、重視刷卡回饋，聯邦銀行鎖定超市、量販及電商等通路推出多項刷卡優惠，涵蓋全聯、大全聯、小北百貨、美廉社、愛買以及momo購物網、蝦皮等各大電商平台，指定通路刷聯邦信用卡享最高8%回饋，讓卡友無論外出採買或宅家網購，都能聰明消費、輕鬆省荷包。

迎接中元普渡採購熱潮，聯邦銀行針對超市、量販等民生消費通路推出多項刷卡回饋。即日起至9月3日，每周六、日於全聯刷聯邦信用卡，單筆消費滿1,300元即贈910點福利點，等同於7%高額回饋；即日起至12月31日，持聯邦信用卡在小北百貨或美廉社消費，天天單筆滿300元並完成登錄，即享5%刷卡金回饋，週日優惠再加碼，單筆滿500元享8%刷卡金回饋。

量販通路方面，聯邦卡友於活動期間，在愛買及大全聯單筆消費滿3,000元贈100元、滿1萬元贈200元、滿2萬元贈500元刷卡金，無論採買普渡供品、家庭食品雜貨補給或居家日用品，搭配聯邦信用卡都能一次購足，享有高額回饋。

除實體通路外，天氣炎熱不想出門，線上採購刷聯邦信用卡不僅可省去搬運大包小包的麻煩，更能隨時享優惠。8月在momo購物網刷聯邦信用卡，單筆消費滿3,000元並完成登錄，可獲250元刷卡金；於蝦皮、酷澎或淘寶單筆消費滿1,200元，則贈100元刷卡金。聯邦信用卡優惠涵蓋各大電商平台，滿足消費者不同的購物需求，讓購物更輕鬆、更划算。

聯邦銀行指出，隨著暑假、開學季及中元節等消費檔期接力登場，民眾除了關注商品價格，更重視支付工具帶來的回饋效益，此次聯邦信用卡優惠從卡友日常消費需求出發，不僅提供超市、量販及電商等多元通路回饋方案，卡友還可依採購金額及需求，搭配合適的聯邦卡滿額與分期優惠方案，讓每一筆消費都更划算。