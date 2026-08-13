遠東商銀統籌主辦新光國際租賃28.5億元聯貸案

遠東商銀（2845）統籌主辦新光國際租賃股份有限公司3年期新台幣28.5億元聯合授信案，於8月11日完成簽約，參貸銀行包括兆豐銀行、臺灣土地銀行、上海商銀、將來銀行、王道銀行、三信商銀與板信商銀等8家金融機構。

新光國際租賃將運用這次聯貸案資金於優化資金結構，並支持業務拓展。

新光國際租賃為新光合成纖維股份有限公司的子公司，業務版圖橫跨企業金融服務、小客車租賃、設備租賃、應收帳款業務、醫療相關及綠能案場開發等多元金融服務，經營中小企業及利基型融資市場，提供彈性、可靠的資金解決方案。

這次以穩健的風險控管機制，在業務成長的同時兼顧資產品質，經營管理績效，獲銀行團肯定與支持。

遠東商銀法人金融事業群副總經理季正華表示，租賃業在協助中小企業資金取得、設備升級、車輛服務及綠能投資等面向扮演活水角色，為台灣經濟發展不可或缺的力量。

這次聯貸案透過中長期穩定資金的挹注，除協助新光國際租賃提升資金調度彈性，亦助其持續拓展多元業務、完善資產配置，進一步強化服務實體經濟的能力。