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獨／陳冠如將提案國票金公公併和薪酬改革 於26日董事會討論

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
陳冠如開第一槍：將正式提案國票金的公公併和薪酬改革在26日金控董事會討論。聯合報系資料照
陳冠如開第一槍：將正式提案國票金的公公併和薪酬改革在26日金控董事會討論。聯合報系資料照

國票金控將在本月26日再度召開金控董事會，耐斯集團民股董事陳冠如今日打破沈默，接受本報訪問指出，雖然在昨天的金控臨時董事會提出薪酬改革與公公併兩大臨時動議，之後都未作成正式議案，但本月26日國票金將再召開金控例行董事會，屆時他會依規定在七天前把議案提出，以依法排入董事會的議程。

在耐斯集團開第一槍，宣誓要在26日的國票金董事會召開之前把議案送入董事會進行討論之後，其他公股、民股會否跟進也送入相關議案，動向有待後續觀察。

國票證券原訂明日要召開證券董事會，進行副董事長選舉，知情人士指出，財政部在昨天已致電陳冠如，表明公股的立場，希望當前能以推動公公併和薪酬改革為優先，證券副董事長一事先暫緩，陳冠如當時就已鬆動，不再堅持一定要在明日董事會上強行進行證券副董事長的選舉。

由於證券董事長何志強出國，陳冠如實際上已從7月底開始，當了半個多月的代理董事長，何志強昨晚返國，兩人討論之後決定接受財政部的提議，因此，在國票金控今日上午正式向證券子公司提出撤案要求時，在民股已接受財政部以推動薪酬改革和公公併為優先、化解外界爭議的訴求之下，原訂在明日董事會上進行的證券副董事長選舉案就此順利撤案。

陳冠如受訪時表示，當前他會以包括董事長、總經理、副董事長薪酬改革的「三巨頭」改革，還有公公併兩大議案的推動為優先，尤其薪酬改革也會涵蓋子公司的副董事長，他說：「反正我也不是副董事長，不當的人最大，在作改革提案時不會有包袱！」

陳冠如也表示，他不知道其他的股東會否提出公公併和薪酬改革的提案在26日的董事會上討論，但至少他一定會提，這也對外宣誓耐斯集團支持薪酬改革與公公併的決心。

國票金 公公併 金控

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