善用 Fed 政策模糊性 紀律扣款布局波動行情

美國非農就業數字不增反減，市場預期美國聯準會（Fed）升息機率大減。法人指出，Fed在政策溝通上仍保留相當彈性，貨幣政策走向的不確定性升高。投資人應善用Fed政策的模糊性，資產配置多元化，透過紀律扣款因應波動行情。

美國勞工部最新公布的7月非農就業人數流失2.3萬人，未如市場預期新增8萬人，加上5、6月的新增就業人數合計下修10.3萬人，呈現連續五個月走弱。「經濟是否步入衰退」的討論再度升溫，中租基金平台總經理蘇皓毅認為，衰退疑慮恐言之過早。

蘇皓毅分析，7月就業流失多集中在地方政府、教育部門及餐飲零售業，反映的是政策紅利出盡。與此同時，勞動參與率持續退潮，顯示更多勞工退出求職市場，整體就業環境進入長期的冷卻狀態。

蘇皓毅認為，就業降溫不等於經濟衰退，因為美國經濟正從「以雇用人力為驅動」的舊模式，轉向「以AI與生產力提升為驅動」的新模式。事實上，美國製造業指數仍維持高度擴張，企業財報亮眼。「就業市場冷卻」與「AI科技榮景」並存，已成為當前美股的新常態。

就業數據疲弱，Fed政策轉折點成為市場焦點。蘇皓毅指出，現階段Fed並無立即升息的必要性，維持現行利率水準已足以壓制通貨膨脹壓力。市場對後續縮表節奏與利率路徑的解讀分歧，貨幣政策走向的不確定性升高。

蘇皓毅強調，這種政策模糊性所帶來的市場波動，反而為長線投資人創造進場機會，投資人可善用「中租靈活扣」的定期不定額或逢低單筆加碼功能，透過紀律化扣款策略，在市場回檔時精準掌握布局時點，降低短線波動的干擾。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁提醒，投資人不應因近期震盪就輕易離開市場，而應依自身風險承受度選擇適合的配置。投資人如果看好AI與科技長期趨勢，可透過與科技及半導體密切的台股基金或全球科技基金掌握成長機會；若難以承受劇烈波動，則可選擇產業更分散的美國股票基金。

張榮仁指出，若不知如何配置，也可善用鉅亨「強勢王」的「一軍大聯盟」投組方案，集結美國股票、台股及全球科技等優質基金，在追求報酬的同時分散風險，能讓投資更得心應手。