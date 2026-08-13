日圓接近160價位還會再貶值嗎？國銀曝後續走勢

國票金控將在本月26日再度召開金控董事會，耐斯集團民股董事陳冠如今日打破沈默，接受本報訪問指出，雖然在昨天的金控臨時董事會提出薪酬改革與公公併兩大臨時動議，之後都未作成正式議案，但本月26日國票金將再召開金控例行董事會，屆時他會依規定在七天前把議案提出，以依法排入董事會的議程。

2026-08-13 13:34