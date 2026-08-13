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日圓接近160價位還會再貶值嗎？國銀曝後續走勢
日圓兌美元一度貶破159.5，再度接近160水位，市場認為日本銀行（BOJ）升息的預期已升溫，9月升息機率約75%，本國銀行分析，若貶破160，恐加劇官方干預風險升高。
國銀分析，近期美日利差仍處於高檔，日本2年期公債殖利率升破1.64%，創下1995年5月以來新高，導致壓抑日圓兌美元的走勢，預期日銀於年底前升息的機率提高，市場更認為日銀可能在9月升息，加上官方干預風險，日圓兌美元應在窄幅區間震盪。
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