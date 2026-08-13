獨／酬庸爭議、公股不挺 國票證副董事長選舉案撤案了

國票證券明日將召開董事會，原議程訂有副董事長選舉案，研議讓耐斯集團代表陳冠如續任副董事長。據指出，在輿論聲浪及公股不支持下，副董選舉案今日已撤案。

公股拿下國票金後，先支持耐斯陳冠舟擔任副董，其高薪議題引發立院及社會熱議，如今又傳出其胞弟陳冠如可能出任國票證副董事長，此人事案引發酬庸爭議。

不過，日前公股代表表態開始不支持，大股東兆豐銀行董事長董瑞斌說，以整個泛公股行庫來看，只有華南金控（2880）因民股林家股權很大，因此公股支持民股擔任副董事長，但耐斯股權沒這麼大，沒有這個「特殊性」，就應該和一般公股銀行有一致、同樣的管理方式。至於屆時在國票證的兆豐（2886）代表是否支持？董瑞斌指出，耐斯控制權沒這麼高，其實就沒有理由（支持）。