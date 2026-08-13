金價創近兩個月新高 4,400美元關卡多空攻防

國際金價延續近期強勢反彈格局，13日盤中現貨黃金一度衝上每英兩4,449.71美元，再創6月初以來、近兩個月新高。若與7月底一度逼近4,000美元相比，波段反彈幅度更超過400美元。

近期金價明顯轉強，美國7月消費者物價指數（CPI）月增0.1%、年增3.4%，大致符合市場預期，通膨壓力未進一步升高，市場對美國聯準會（Fed）9月升息押注隨之降溫。FedWatch顯示，9月升息機率由CPI公布前約46%降至40%左右，美元走弱，加上金價突破100日移動平均線，也進一步吸引技術性買盤。

值得注意的是，金價12日已站上4,400美元，13日盤中再從4,398.94美元低點一路攻抵4,449.71美元，單日高低震盪逾50美元，顯示4,400美元以上多空交戰加劇。各國央行持續購金，尤其中國人民銀行連續第21個月增持黃金，也為金價提供下檔支撐。

展望後市，市場焦點轉向美國生產者物價指數（PPI），4,400美元能否持續守穩將是短線關鍵；若通膨數據持續降溫，金價有望再次挑戰4,450美元，甚至進一步向4,500美元整數關卡靠攏。不過，若中東衝突升溫帶動油價反彈、重新推高通膨與升息預期，仍可能使金價高檔震盪。