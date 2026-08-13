虛擬資產專法上路只是起點 安永揭產業四大挑戰

立法院院會6月30日三讀通過「虛擬資產服務法」，象徵台灣虛擬資產產業正式進入專法監管時代。安永提醒，專法上路只是起點，未來產業真正的考驗才正要開始，包括業者如何走出差異化、因應跨境監管，以及銀行、券商與虛擬資產服務提供者（VASP）如何競合，還有現實世界資產（RWA）代幣化能否建立信任，將是下一階段四大關鍵挑戰。

虛擬資產產業發展超過十年，已逐漸成為全球金融體系的一環，但過去也陸續出現治理失靈、資產挪用、資訊不透明及投資人保護不足等問題。安永企業管理諮詢服務股份有限公司執行副總高旭宏指出，此次專法通過，代表產業正從過去的「技術驅動」，進一步走向「制度驅動」，而制度最重要的價值就是建立市場信任。

第一項挑戰是業者競爭將從「搶執照」轉向「拚差異化」。當多數業者都能提供現貨交易、法幣出入金及基本保管服務，若只靠手續費、流動性及客戶體驗競爭，很難建立長期優勢。未來市場可能出現更多利基型業者，例如專攻機構保管、防制洗錢及打擊資恐（AML/CFT）、國際轉帳規則（Travel Rule）、RWA代幣化平台，或法人客戶交易與保管服務。換言之，未來虛擬資產業比的未必是誰規模最大，而是誰更專業。

第二項挑戰則是風險與監管。隨著虛擬資產業務愈來愈多元，監理方式也應依實際風險及業務功能設計，從「相同產業」轉向「相同風險」，落實國際金融監理近年強調的「相同業務、相同風險、相同監管」原則。

同時，虛擬資產天生具有跨境特性，監管也難以只看單一國家或地區。未來VASP或兼營虛擬資產業務的金融機構，必須進一步整合法遵、AML/CFT、Travel Rule及加密資產申報框架（CARF）等要求，能否建立與國際制度接軌的營運架構，也將成為業者競爭力的一環。

第三項挑戰是銀行、券商與VASP之間的競合關係。虛擬資產發展初期，一度被視為傳統金融體系的挑戰者，甚至有「區塊鏈將取代銀行」的說法，但隨市場逐漸成熟，兩者未來更可能走向合作，而非彼此取代。

高旭宏分析，銀行、券商與VASP各有不同優勢，未來重點將從「誰取代誰」轉為「誰更有跨業合作能力」。例如銀行可切入虛擬資產保管、法幣出入金、穩定幣儲備管理或代幣化資產服務；券商可透過數位平台提供代幣化證券交易、數位資產顧問及新型態投資商品；VASP則可扮演技術平台、數位資產基礎設施及創新應用提供者。

第四項挑戰則是RWA代幣化。高旭宏認為，如果比特幣是區塊鏈技術發展的起點，RWA可能成為虛擬資產下一階段的重要方向。包括基金受益權、債券、不動產、基礎建設、應收帳款甚至碳權，都可能透過區塊鏈轉換成可拆分、交易及程式化的數位權利，讓虛擬資產進一步與實體經濟連結。

不過，RWA真正的難題並非技術，而是「信任」。代幣背後代表的資產是否真實存在、投資人權利是否受到法律保障、資訊揭露是否充分、資產如何保管，以及發生違約後如何保障投資人，都需要完整法規與治理架構支撐。

高旭宏表示，傳統金融具備成熟的治理與風險管理制度，虛擬資產則具有技術創新及提升效率的潛力，若兩者能在適當監理及治理架構下結合，有機會共同打造下一代金融基礎設施。因此，「虛擬資產服務法」的意義不只是建立監管規範，更重要的是在創新與信任之間搭起橋樑，為產業長期發展打下基礎。