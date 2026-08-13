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前7月產險業簽單保費收入年增6.26% 3項險種業績年增逾2成

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

據統計，今年前7月產險業簽單保費收入合計達1881.6億元，年增6.26%；市占前5名依次為富邦產險、國泰（2882）產險、新光（1409）產險、新安東京海上產險以及明台產險。

而在各類險種的簽單保費收入成長動能方面，有3項險種今年前7月的簽單保費收入年增逾2成，包括健康險簽單保費收入41.3億元，年增22.9%；船體險簽單保費收入22.1億元，年增22.4%；信用險簽單保費收入11.4億元，年增20.6%。

業者表示，2026年船體險收入成長強勁，主要歸因於國內造船產業景氣回溫，特別是大型造船公司的新船建造案與商船交船潮顯著增加。船舶在施工與建造階段即須投保以涵蓋各類風險，直接帶動了建造期間船體險（建造險）的保費規模大幅擴大。

產險 業績 國泰

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