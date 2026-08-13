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外資匯入款＆美元回跌 新台幣早盤再升破32.2元

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
台股開高走高，新台幣匯價亦同步走升。新台幣匯價今早以32.22開盤，升值2.6分，開盤15分鐘內，升破32.2元，觸及32.18元，升值6.6分。聯合報系資料照
台股開高走高，新台幣匯價亦同步走升。新台幣匯價今早以32.22開盤，升值2.6分，開盤15分鐘內，升破32.2元，觸及32.18元，升值6.6分。聯合報系資料照

台股開高走高，新台幣匯價亦同步走升。新台幣匯價今早以32.22開盤，升值2.6分，開盤15分鐘內，升破32.2元，觸及32.18元，升值6.6分。

MSCI今晨公布季度調整，以「MSCI全球新興市場指數」觀察，此次權重調升最多之國家為台灣，權重增加0.25%；而本次權重調降最多之國家為印度，權重降低0.14%，其餘國家權重變化不大。

美國最新公布7月CPI年增率3.4%，為2026/3以來最低，前值3.5%；核心CPI年增率2.5%，前值2.6%，兩者皆符合預期。

匯銀表示，美國通膨數據未再惡化，舒緩Fed升息預期，美元指數小幅回落；同時，今早有外資匯入款，同步支持新台幣匯價再升破32.2元。

新台幣 外資 印度

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