聽新聞
0:00 / 0:00
外資匯入款＆美元回跌 新台幣早盤再升破32.2元
台股開高走高，新台幣匯價亦同步走升。新台幣匯價今早以32.22開盤，升值2.6分，開盤15分鐘內，升破32.2元，觸及32.18元，升值6.6分。
MSCI今晨公布季度調整，以「MSCI全球新興市場指數」觀察，此次權重調升最多之國家為台灣，權重增加0.25%；而本次權重調降最多之國家為印度，權重降低0.14%，其餘國家權重變化不大。
美國最新公布7月CPI年增率3.4%，為2026/3以來最低，前值3.5%；核心CPI年增率2.5%，前值2.6%，兩者皆符合預期。
匯銀表示，美國通膨數據未再惡化，舒緩Fed升息預期，美元指數小幅回落；同時，今早有外資匯入款，同步支持新台幣匯價再升破32.2元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。