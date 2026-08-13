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避免增加企業轉型風險 經部：碳定價政策應維持穩定
立法院衛環委員會昨（12）日舉行碳費制度公聽會，針對下階段費率，環保團體喊到每噸800元起跳。經濟部強調，碳定價政策應維持公平穩定，避免政策變動增加企業轉型成本及風險。經濟部表態支持溫管基金用於低碳轉型金融支持，引導民間資金投入減碳。
立法院衛環委員會昨日舉行公聽會，共彙整出六大建言。首先，應遵循碳費費率審議會決議，於今年底前公告下一期碳費費率，下一階段應評估將一般費率調升至每噸800元到1,200元，落實每兩年階段調升機制，確保2030年碳價逐步達到每噸1,200到1,800元。
第二，重新檢討適用優惠費率B級技術標竿指定削減率；第三，強化自主減量計畫的資訊公開；第四，將碳費收入用於受災群體。
第五，設法提高碳費總收入，擴大低碳創新投資規模，優先支持市場成熟度尚未充分，但具備高減碳潛力的減碳技術；第六，將碳費相關補助辦法，納入公正轉型審查指標。
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