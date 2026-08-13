友邦壽規畫高倍數資產傳承

面對高齡化社會來臨與財富傳承需求升溫，愈來愈多高資產客戶開始思考如何在資產保全、退休規劃與家族傳承之間取得平衡。友邦人壽推出「友邦人壽萬寶富利美元利率變動型終身壽險」，結合美元資產配置、終身保障、平準保額設計、高倍數槓桿效益與獨特的「萬寶選擇權」設計，協助客戶在規劃資產傳承的同時，也為未來保留更多彈性與選擇機制。

友邦人壽總經理侯文成表示，許多客戶面臨的問題並非資產不足，而是如何更有效支配資產，同時兼顧退休生活、家庭保障與下一代財富傳承。一般來說，壽險最大的價值之一，在於以分期繳納保費的方式，透過保障槓桿功能，及早建構保障額度，讓保戶在面臨風險時仍能保有穩定的財務基礎；但如果碰到需要大額支出的情況，例如醫療費用或是資助兒孫輩出國留學，又會擔心無法同時兼顧資產傳承。該保單突破傳統保險框架，以專業規劃結合創新人性化設計，透過靈活調整保障結構與資源配置，提供一個能隨人生節奏持續優化的保障方案。

該保單採平準保額設計，讓保戶從投保初期即享有穩定的保障基礎，無須等待保額逐年累積，即可充分發揮壽險保障功能。同時，藉由壽險保單槓桿特性，放大保障效益。該保單最高投保金額可達2,000萬美元，可滿足高資產客戶及企業主對保障與財富傳承規劃的需求。

此外，要保人於繳費期滿後，可選擇在被保險人60歲至90歲之間申請行使「萬寶選擇權」，在約定期間十年或20年間逐年換取現金流，從容因應退休生活、健康照護、旅遊或其他人生規劃之需求。

更重要的是，「萬寶選擇權」並非一旦行使後便無法停止。當要保人金流充足或財務需求已獲滿足時，也可申請終止，將剩餘保障與保單價值繼續傳承給家人，兼具「自我照顧」與「世代傳承」兩大功能。

除高倍數保障與退休規劃功能外，該保單亦具備增值回饋分享金機制，當宣告利率高於預定利率時，可透過購買增額繳清保險等方式累積保障價值。同時提供繳費期間內，若因疾病或意外致成保單條款約定第一至第六級失能，則豁免續期保費，維持保障不中斷，減輕家庭財務壓力。