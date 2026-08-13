陽信銀前七月每股稅前賺1.08元

面對高齡化社會來臨與財富傳承需求升溫，愈來愈多高資產客戶開始思考如何在資產保全、退休規劃與家族傳承之間取得平衡。友邦人壽推出「友邦人壽萬寶富利美元利率變動型終身壽險」，結合美元資產配置、終身保障、平準保額設計、高倍數槓桿效益與獨特的「萬寶選擇權」設計，協助客戶在規劃資產傳承的同時，也為未來保留更多彈性與選擇機制。

2026-08-13 02:31