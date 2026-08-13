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陽信銀前七月每股稅前賺1.08元
陽信銀行自結今年7月單月稅前盈餘5.65億元，較去年同期成長0.27%，前七月累積稅前盈餘43.56億元，年增14%，每股稅前盈餘1.08元。
截至7月底總資產8,490億元、淨值573億元，分別比去年同期年增8.75%、7.6%；另外逾放比0%、備抵呆帳覆蓋率47,042.52%，優於同業平均，資產品質良好。
為拓展客源並強化存款結構，陽信銀行即日起至10月31日止推出「自然人新台幣3個月天期2%存款優惠利率」專案，凡自然人客戶以新資金（歸戶金額按2026年7月20日為基期），單筆匯入100萬元以上承作3個月期新台幣定期存款，即可享固定年利率2.0%優惠，每位客戶承作上限為1,200萬元。
此外，陽信銀行正式開辦「黃金存摺」業務，提供客戶不需實體交割即可輕鬆參與黃金投資。
即日起至12月31日推廣期間，申辦可享開戶、定期定額扣款等手續費免收限時優惠，客戶可透過各營業據點辦理開戶交易，開啟黃金資產配置新契機，詳情以陽信官網公告為準。
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