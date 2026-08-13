數存戶回溫 第2季單季增百萬戶

數存戶回春了？據金管會統計，第2季全台數位存款帳戶新增102.4萬戶，是睽違一年後，單季增額再破百萬戶；但拆開數字，這波回升並非雨露均霑，光國泰世華銀一家就貢獻逾兩成增量，成為市場回溫最大推手。

截至2026年6月底，全台數存戶達3,024萬戶，第2季季增3.5%，創近一年新高並終結連四季增速放緩情勢；年增14.2%，則與首季相當。

回顧近年，數存戶歷經銀行高息攬客與數位化浪潮，2021年至2024年每年新增戶數均逾400萬戶，2024年更達478萬戶。隨市場逐漸飽和、銀行縮減行銷，加上打詐升級，2025年全年新增驟降至373萬戶，探五年新低。

進入2026年後，數字開始出現回溫跡象。上半年合計新增195.8萬戶，已達去年全年373萬戶的52.5%，若只看總量，確實頗有從谷底翻揚的味道。

不過，銀行圈指出，數存市場仍然處於成熟、飽和階段，這波回升尚難解讀為全面復甦，關鍵就在新增動能高度集中於單一銀行。

第2季國泰世華銀數存戶一口氣增加22.25萬戶至361.7萬戶，增量居各銀行之冠，一家就貢獻全市場約22%，市占率也攀升到11.96%的三年新高。

國泰世華為何異軍突起？銀行圈分析，關鍵在「以卡帶戶」。CUBE卡部分高回饋需綁定數位帳戶，加上台塑聯名卡7月到期，國泰世華6月提前大量換發新卡，單月發卡量大增22萬張，換卡潮搭配行銷活動，也同步把信用卡客戶導入數存帳戶。

從市場版圖來看，6月底前五大數存行依序為台新銀475.8萬戶、國泰世華銀361.7萬戶、LINE Bank 241.9萬戶、永豐銀229.8萬戶及第一銀228.7萬戶。

國泰世華第2季數存戶季增6.6%，明顯高於市場平均3.5%；反觀前五大數存行其餘四家，季增幅全低於市場平均，更凸顯這波百萬戶增量並非全面性反彈。

這也反映數存競爭邏輯正在改變。過去銀行靠高息、回饋「搶開戶」，如今市場基期墊高，競爭逐步轉向信用卡、生態圈及既有客群交叉導流，誰能把既有客戶轉成數存戶，成為新的成長來源。

市場指出，數存市場已告別全面衝量年代，下一階段比的不只是「誰開得多」，而是「誰能把戶帶進來、留下來」。