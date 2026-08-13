三商壽前七月每股純益0.76元

三商美邦人壽（2867）昨（12）日公布7月自結損益，單月稅後淨損6.6億元，不過受惠上半年獲利打下良好基礎，今年前七月累計稅後純益仍達44.6億元，每股純益（EPS）0.76元。

三商壽前七月獲利主要受惠台股走揚，帶動國內外權益投資收益增加，加上CSM釋出挹注穩定獲利；同時透過彈性調節避險部位及AC攤銷新制，整體避險成本呈下降趨勢。

在業務方面，三商壽7月新契約保費（FYP）達59億元，較去年同期大增156.8%，累計前七月FYP達339.7億元、年增59.7%，三商壽指出，7月新契約保費創下佳績，原因在於投資型保險大幅成長，保費較去年同期增加192%，推估受惠台股行情，帶動投資型商品需求升溫。

三商壽表示，未來仍將不斷推出各類健康險及傷害險等高CSM新商品，並隨著銀保通路之利率變動型壽險新商品陸續上線，展望未來將可有效快速累積CSM提供穩定獲利來源。

另外，三商壽股票最後交易日為8月19日，自8月20日起停止交易，並於9月1日正式下市，同日完成股份轉換、成為玉山金百分之百持股子公司。