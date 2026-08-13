快訊

影／憲兵深夜光復橋阻絕演練 槍聲爆破聲大作、雲豹甲車出動殲敵

凌晨3時54分屏東近海規模4.4地震 墾丁有感！最大震度3級

聽新聞
0:00 / 0:00

元大金、中信金前七月獲利衝高 前七月EPS分別為3.22元、2.19元

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
元大金控。 元大金／提供
元大金控。 元大金／提供

元大金（2885）、中信金昨（12）日公布獲利，前七月獲利同創歷年同期新高，EPS分別達3.22元、2.19元，暫居目前已公布金控獲利的前二名，也顯示今年以來因為台股火熱，「證券型金控」跑贏「銀行型金控」的局面。

受惠台股今年量價齊揚，元大金控公布7月單月稅後純益63.5億元，累計前七月稅後純益429.3億元，每股稅後純益（EPS）3.22元，相較之下，中信金7月單月稅後純益44.1億元，累計前七月稅後純益439.4億元，仍以約10億元的差距領先元大金，不過EPS為2.19元，落後元大金的3.22元。

元大金7月獲利雖較6月減少15.3%，但較去年同期大增97.7%，累計前七月稅後純益年增120.8%，顯示資本市場熱絡對證券型金控獲利的挹注相當明顯。從獲利結構來看，元大證券前七月稅後純益293.2億元，占元大金整體獲利近68%，成為集團最主要獲利引擎；元大銀行前七月稅後純益92.2億元，EPS 1元，維持穩健成長。

元大金旗下證券、銀行、期貨等主要事業，7月單月及累計前七月獲利均創歷年同期新高。

中信金前七月獲利主要由中信銀行支撐，中信銀7月稅後純益45億元，累計前七月達356.8億元，年增11%，占中信金整體獲利約81%，主要受惠淨利差擴大及核心業務動能成長。其中財富管理手續費收入年增逾四成，存、放款餘額及刷卡消費金額均維持雙位數成長，帶動銀行事業續創歷年同期獲利新高。

中信金7月獲利則受到子公司台灣人壽影響。7月債券殖利率快速上升，部分債券PL出現評價損失，使台壽單月稅後純益降至3億元，月減81%、年減82%；累計前七月稅後純益105.7億元，仍年增18%。台壽獲利主要來自過往累積CSM攤銷、基金評價利益，以及投資型保單依國際財務報導準則第15號重新衡量等影響。在保險業務方面，台壽今年前七月新契約保費達750億元，年增123%，主要受分紅保單及投資型保單銷售帶動。

整體來看，元大金與中信金前七月獲利雖僅相差約10億元，但前者受惠台股行情及證券業務放大獲利，EPS明顯領先；後者則依靠銀行核心業務維持整體獲利韌性，凸顯兩大金控不同的事業版圖與獲利結構。

中信金 元大金 金控 EPS

延伸閱讀

元大金控七月獲利429.31億元 僅10億之遙可望晉級金控前三大

中信金獲利／自結前7月稅後純益439.48億元 EPS 為2.19元

元大金獲利／前7月賺429.31億元 EPS達 3.22元再創同期新高

三商壽獲利／自結前七月稅後純益44.6億元、EPS 0.76元

相關新聞

元大金、中信金前七月獲利衝高 前七月EPS分別為3.22元、2.19元

元大金、中信金昨（12）日公布獲利，前七月獲利同創歷年同期新高，EPS分別達3.22元、2.19元，暫居目前已公布金控獲利的前二名，也顯示今年以來因為台股火熱，「證券型金控」跑贏「銀行型金控」的局面。

數存戶回溫 第2季單季增百萬戶

數存戶回春了？據金管會統計，第2季全台數位存款帳戶新增102.4萬戶，是睽違一年後，單季增額再破百萬戶；但拆開數字，這波回升並非雨露均霑，光國泰世華銀一家就貢獻逾兩成增量，成為市場回溫最大推手。

友邦壽規畫高倍數資產傳承

面對高齡化社會來臨與財富傳承需求升溫，愈來愈多高資產客戶開始思考如何在資產保全、退休規劃與家族傳承之間取得平衡。友邦人壽推出「友邦人壽萬寶富利美元利率變動型終身壽險」，結合美元資產配置、終身保障、平準保額設計、高倍數槓桿效益與獨特的「萬寶選擇權」設計，協助客戶在規劃資產傳承的同時，也為未來保留更多彈性與選擇機制。

三商壽前七月每股純益0.76元

三商美邦人壽昨（12）日公布7月自結損益，單月稅後淨損6.6億元，不過受惠上半年獲利打下良好基礎，今年前七月累計稅後純益仍達44.6億元，每股純益（EPS）0.76元。

陽信銀前七月每股稅前賺1.08元

陽信銀行自結今年7月單月稅前盈餘5.65億元，較去年同期成長0.27%，前七月累積稅前盈餘43.56億元，年增14%，每股稅前盈餘1.08元。

避免增加企業轉型風險 經部：碳定價政策應維持穩定

立法院衛環委員會昨日針對碳費制度公聽會，環保團體建議每噸碳費800元起。經濟部強調應維持碳定價政策穩定，支持溫管基金引導低碳轉型金融，確保企業減碳不受影響。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。