元大金、中信金前七月獲利衝高 前七月EPS分別為3.22元、2.19元

元大金（2885）、中信金昨（12）日公布獲利，前七月獲利同創歷年同期新高，EPS分別達3.22元、2.19元，暫居目前已公布金控獲利的前二名，也顯示今年以來因為台股火熱，「證券型金控」跑贏「銀行型金控」的局面。

受惠台股今年量價齊揚，元大金控公布7月單月稅後純益63.5億元，累計前七月稅後純益429.3億元，每股稅後純益（EPS）3.22元，相較之下，中信金7月單月稅後純益44.1億元，累計前七月稅後純益439.4億元，仍以約10億元的差距領先元大金，不過EPS為2.19元，落後元大金的3.22元。

元大金7月獲利雖較6月減少15.3%，但較去年同期大增97.7%，累計前七月稅後純益年增120.8%，顯示資本市場熱絡對證券型金控獲利的挹注相當明顯。從獲利結構來看，元大證券前七月稅後純益293.2億元，占元大金整體獲利近68%，成為集團最主要獲利引擎；元大銀行前七月稅後純益92.2億元，EPS 1元，維持穩健成長。

元大金旗下證券、銀行、期貨等主要事業，7月單月及累計前七月獲利均創歷年同期新高。

中信金前七月獲利主要由中信銀行支撐，中信銀7月稅後純益45億元，累計前七月達356.8億元，年增11%，占中信金整體獲利約81%，主要受惠淨利差擴大及核心業務動能成長。其中財富管理手續費收入年增逾四成，存、放款餘額及刷卡消費金額均維持雙位數成長，帶動銀行事業續創歷年同期獲利新高。

中信金7月獲利則受到子公司台灣人壽影響。7月債券殖利率快速上升，部分債券PL出現評價損失，使台壽單月稅後純益降至3億元，月減81%、年減82%；累計前七月稅後純益105.7億元，仍年增18%。台壽獲利主要來自過往累積CSM攤銷、基金評價利益，以及投資型保單依國際財務報導準則第15號重新衡量等影響。在保險業務方面，台壽今年前七月新契約保費達750億元，年增123%，主要受分紅保單及投資型保單銷售帶動。

整體來看，元大金與中信金前七月獲利雖僅相差約10億元，但前者受惠台股行情及證券業務放大獲利，EPS明顯領先；後者則依靠銀行核心業務維持整體獲利韌性，凸顯兩大金控不同的事業版圖與獲利結構。