兆基財務風波 銀行戒慎…採取防禦措施

包租代管業者兆基屋管近期陷入財務與治理風波，兆基昨（12）日與銀行團開會，因宏碁無預警退出兆基經營，銀行團對兆基未來營運及債權保障產生高度疑慮，對目前情勢仍高度戒慎，已採取圈存等防禦性措施，並要求兆基提出更具體的營運及債權保障方案。

銀行團目前採取的重要防禦措施之一，就是對兆基存款帳戶進行「圈存」。所謂圈存並非法律上的帳戶凍結，而是資金可以持續存入，但暫時限制提領及使用，藉此降低資金快速流出的風險。

銀行團指出，兆基目前營運及還款情況雖然正常，但宏碁突然退出所造成的不確定性，已成為金融機構必須重新評估風險的重要因素。銀行團要求兆基提出包括客戶解約率、新業務量、未來營運計畫等具體數據，以證明公司仍具備穩定經營能力；同時也要求提供額外擔保品，或提出其他可強化債權保障的措施。