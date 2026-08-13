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兆基財務風波 包租代管研議品保機制

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

兆基集團財務風波，引發社宅包租代管案件過度集中於單一公司與押金保障等疑慮。內政部長劉世芳昨（12）日表示，確實有檢討空間，將研議是否建立品保、互相協助機制，當業者營運出現異常，政府能否提前介入接管，或提前終止契約，不涉及修法部分，會在一個月內提出。

劉世芳昨日赴立法院內政委員會備詢。外界關注近來兆基集團傳出財務風波，包租代管政策如何更趨完善。劉世芳表示，在相關事件爆發以來，內政部已與各縣市地方政府及六大公會開會交換意見，目前房東、房客並未出現恐慌或解約潮。

包租代管 機制 劉世芳

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