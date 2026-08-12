快訊

美股早盤／通膨數據溫和…四大指數齊揚 CoreWeave暴漲18%

3天前醫師已預告…陳盈潔離世享壽72歲 後事安排曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

友邦人壽萬寶富利美元利率變動型終身壽險 打造高倍數資產傳承方案

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

面對高齡化社會來臨與財富傳承需求升溫，越來越多高資產客戶開始思考如何在資產保全、退休規劃與家族傳承之間取得平衡。友邦人壽推出「友邦人壽萬寶富利美元利率變動型終身壽險」，結合美元資產配置、終身保障、平準保額設計、高倍數槓桿效益與獨特的「萬寶選擇權」設計，協助客戶在規劃資產傳承的同時，也為未來保留更多彈性與選擇機制。

友邦人壽總經理侯文成表示，許多客戶面臨的問題並非資產不足，而是如何更有效支配資產，同時兼顧退休生活、家庭保障與下一代財富傳承。一般來說，壽險最大的價值之一，在於以分期繳納保費的方式，透過保障槓桿功能，及早建構保障額度，讓保戶在面臨風險時仍能保有穩定的財務基礎；但如果碰到需要大額支出的情況，例如醫療費用或是資助兒孫輩出國留學，又會擔心無法同時兼顧資產傳承。「萬寶富利」突破傳統保險框架，以專業規劃結合創新人性化設計，透過靈活調整保障結構與資源配置，提供一個能隨人生節奏持續優化的保障方案。

「萬寶富利」採平準保額設計，讓保戶從投保初期即享有穩定的保障基礎，無須等待保額逐年累積，即可充分發揮壽險保障功能。同時，藉由壽險保單槓桿特性，放大保障效益。「萬寶富利」最高投保金額可達2,000萬美元，可滿足高資產客戶及企業主對保障與財富傳承規劃的需求。

此外，「萬寶富利」最具特色之處，在於提供「萬寶選擇權」。要保人於繳費期滿後，可選擇在被保險人60歲至90歲之間申請行使「萬寶選擇權」，在約定期間10年或20年間逐年換取現金流，從容因應退休生活、健康照護、旅遊或其他人生規劃之需求。

更重要的是，「萬寶選擇權」並非一旦行使後便無法停止。當要保人金流充足或財務需求已獲滿足時，也可申請終止，將剩餘保障與保單價值繼續傳承給家人。換言之，要保人保有未來支配資產的權利，需要時照顧自己；不需要時，則可將剩餘保障與保單價值留給下一代，兼具「自我照顧」與「世代傳承」兩大功能。

以50歲男性投保50萬美元保險金額、繳費年期6年為例，原始年繳保費為55,500美元，享有4%保費折扣後(高保額3%、自動轉帳再1%)，實際年繳保費為53,296美元，6年累計總繳保費約319,776美元。若於65歲行使萬寶選擇權，選擇20年約定期間，第一年約可領取2.2萬美元，20年累計約可領取64.5萬美元；若選擇10年約定期間，第一年約可領取4.3萬美元，10年累計約可領取51.8萬美元。

除高倍數保障與退休規劃功能外，「萬寶富利」亦具備增值回饋分享金機制，當宣告利率高於預定利率時，可透過購買增額繳清保險等方式累積保障價值。同時提供繳費期間內，若因疾病或意外致成保單條款約定第一至第六級失能，則豁免續期保費，維持保障不中斷，減輕家庭財務壓力。

友邦人壽 資產 傳承

延伸閱讀

南山人壽推變型金剛保單 助保戶發揮四大功能

元大壽利變型商品 抗癌升級

台灣迎來史上最大財富交棒期 永達保經破解二大繼承潮地雷

一銀勇奪信託評鑑三大獎

相關新聞

鬆口氣？兆基警示帳戶解凍了 銀行團暫不抽銀根原因曝光

包租代管龍頭兆基屋管財務風暴出現轉機。兆基今（12）日下午銀行團開會協商後續貸款及融資問題，相關人士表示，下午討論氣氛還算可以，銀行團內部討論，應暫不會抽銀根，希望兆基能先穩住公司營運，不過，如果要新增貸款恐怕不太可能。

數存戶回春了？單季增額衝破百萬戶 國泰世華成關鍵推手原因曝光

數存戶回春了？據金管會統計，第2季全台數位存款帳戶新增102.4萬戶，是睽違一年後，單季增額再破百萬戶；但拆開數字，這波回升並非雨露均霑，光國泰世華銀一家就貢獻逾兩成增量，成為市場回溫最大推手。

國票金檢討副董薪酬案 1名委員反對薪酬通過原因曝光

近期規模居金控墊底的國票金（2889），因副董事長年薪高達2,000萬元、超越多家公股金控龍頭的高階經理人，引發外界高度關注。國票金控12日於董事會召開前，先行由第六屆薪資報酬委員會檢討第九屆副董事長薪酬案，最終1名委員投下反對票、4名委員通過，反對主因認為無法認定職權義務與薪資權責相符，但最後仍照案通過，相關議案後續將送交董事會核議。

基富通TISA一年吸金165億元 12萬人參與、年輕族群成新主力

基富通證券搶攻全齡理財市場，「TISA好享投」開辦一年來，已吸引超過12萬人參與，平台TISA帳戶資產規模達165億元。基富通指出，與過去「好享退」、「好好退休」等以退休準備為主的專案相比，TISA投資人不僅更年輕，投資積極度及風險承受能力也明顯提高，顯示平台客群正從退休理財進一步擴大至全年齡長期投資。

國票金除權息日期出爐 這天發放現金股利、現金殖利率逾3%

國票金（2889）12日召開董事會，決議通過分配現金股利與股票股利的基準日，將除權息日期訂為9月1日，並於9月16日發放現金股利，每股配發現金股利0.5元、股票股利0.089元，合計股利為0.589元。若以今日台股收盤價格15.2元計算，現金殖利率約3.28%。

國票金公公併？呼聲最高的「準新郎」這麼說

立法院財委會今日舉行「公公併」公聽會，公股董總被主席賴士葆一一點名對公公併看法，其中，彰銀由於合併國票金呼聲最高，因此董事長胡光華特別被賴士葆點名合併國票金看法，對此胡光華回應，對於市場傳聞，目前無法評論，但只要對長期提升彰銀競爭力、提升股東權益、創造企業價值，彰銀都會用開放性的態度來評估。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。