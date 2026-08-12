鬆口氣？兆基警示帳戶解凍了 銀行團暫不抽銀根原因曝光

包租代管龍頭兆基屋管財務風暴出現轉機。兆基今（12）日下午銀行團開會協商後續貸款及融資問題，相關人士表示，下午討論氣氛還算可以，銀行團內部討論，應暫不會抽銀根，希望兆基能先穩住公司營運，不過，如果要新增貸款恐怕不太可能。

「還是希望兆基能度過難關」，銀行團人士指出，目前還款都正常，銀行團也分析公司債是由趙姬投資或寄居蟹租屋發行，兆基金流的影響相對較小，所以傾向不抽銀根。

今年初由安泰銀行統籌主辦12億元聯貸案，一銀、彰銀及兆豐票券擔任共同主辦銀行，另有多家金融機構參與。對於兆基目前還款狀況，安泰銀行表示，此案屬放款案件，相關細節不便透露，但目前兆基履約還款、付息都正常，並沒有逾期狀況。

此外，兆基日前因遭人提出刑事告訴，部分銀行帳戶一度遭列為警示帳戶，甚至波及其他往來銀行帳戶交易，不過，經過總經理王貴增多方協調溝通，今日帳戶已經解凍，兆基也證實，暫時性的管制已經解除。

包租業者表示，該產業最重要的就是金流穩定，如今帳戶及貸款都有轉機，兆基短期資金壓力可望稍獲喘息；不過銀行團也未進一步增加額度，銀行團人士表示，後續公司金流與營運能否維持穩定，仍是債權銀行持續觀察的重點。