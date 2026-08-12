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市場靜待美國CPI 新台幣升3.2分收32.246元
美國7月消費者物價指數（CPI）將出爐，市場觀望氣氛轉濃，在熱錢匯入下，台灣股匯市今天同步走揚，新台幣最高觸及32.2元，收盤收在32.246元，升3.2分，台北及元太外匯市場總成交金額收斂至19.55億美元。
美國7月消費者物價指數（CPI）即將揭曉，數據表現攸關聯準會後續決策，市場屏息以待，美股收盤互有漲跌。台股今天開高走高，加權指數上漲397.35點，收在45518.07點，三大法人合計買超225.22億元，其中外資買超110.21億元。
新台幣兌美元以32.25元開出，隨著台股走升、外資匯入，最高升至32.2元，午後短暫翻貶，最低為32.26元，終場仍小幅走升。
外匯交易員表示，市場等待美國CPI數據出爐，新台幣今天整體波動區間較窄，早盤新台幣走升，主要是隨台股走揚、外資匯入，午後外資一度轉為匯出，新台幣因此短暫翻貶。近期仍處於外資股利發放季節，預計外資仍有匯出需求。
外匯交易員指出，美國CPI將在台灣時間今天晚上公布，市場預估這項數據將左右聯準會（Fed）9月利率決策，若CPI低於預期，市場對聯準會9月升息預期降溫，新台幣短線有機會站回32.1元。他也說，相較於新台幣7月偏貶，近期走勢已轉為中性、甚至偏升，待外資股利匯出告一段落，新台幣有機會回測31.5元。
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