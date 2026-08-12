市場靜待美國CPI 新台幣升3.2分收32.246元

基富通證券搶攻全齡理財市場，「TISA好享投」開辦一年來，已吸引超過12萬人參與，平台TISA帳戶資產規模達165億元。基富通指出，與過去「好享退」、「好好退休」等以退休準備為主的專案相比，TISA投資人不僅更年輕，投資積極度及風險承受能力也明顯提高，顯示平台客群正從退休理財進一步擴大至全年齡長期投資。

2026-08-12 18:43