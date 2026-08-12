國票金檢討副董薪酬案 1名委員反對薪酬通過原因曝光

近期規模居金控墊底的國票金（2889），因副董事長年薪高達2,000萬元、超越多家公股金控龍頭的高階經理人，引發外界高度關注。國票金控12日於董事會召開前，先行由第六屆薪資報酬委員會檢討第九屆副董事長薪酬案，最終1名委員投下反對票、4名委員通過，反對主因認為無法認定職權義務與薪資權責相符，但最後仍照案通過，相關議案後續將送交董事會核議。

國票金控傍晚發布重大訊息公告指出，第六屆薪資報酬委員會第三次會議針對「第九屆副董事長薪資報酬案」進行討論。獨立董事楊家興針對薪酬案內容表示反對，反對理由為公司提供給薪酬委員會參酌之「副董事長職權範圍」資訊不足，無法認定義務與每月薪資權責相符，故反對據此逕行通過。但該案最終在主席徵詢全體委員後，以1位反對、其餘4位委員同意修正後通過，提請董事會核議。