基富通TISA一年吸金165億元 12萬人參與、年輕族群成新主力

基富通證券搶攻全齡理財市場，「TISA好享投」開辦一年來，已吸引超過12萬人參與，平台TISA帳戶資產規模達165億元。基富通指出，與過去「好享退」、「好好退休」等以退休準備為主的專案相比，TISA投資人不僅更年輕，投資積極度及風險承受能力也明顯提高，顯示平台客群正從退休理財進一步擴大至全年齡長期投資。

台灣集保結算所暨基富通證券董事長林丙輝表示，金管會去年7月推出「TISA臺灣個人投資儲蓄帳戶」，基富通成為主要理財平台之一，開辦後民眾參與情況比原先預期熱絡。目前全體TISA開戶數約22萬戶、資產規模約200億元，其中基富通即有逾12萬人、留存資產165億元，開戶人數占整體超過一半。

從投資人輪廓來看，基富通發現，「TISA好享投」與過去退休專案出現明顯差異。其中40歲以下投資人占比達45%，高於退休專案的37%，除社會新鮮人及青壯年外，也有不少父母替未滿18歲子女提早準備成長基金。

風險承受能力也同步提高，近七成TISA投資人可承受15%以上資產波動，年所得70萬元以下的小資族占比則突破三成，顯示千元起投、定期定額等設計，也吸引更多小額投資人進場。

投資積極度方面，TISA投資人的人均基金投資筆數及扣款金額，約為過去退休專案的1.7至2倍。林丙輝指出，這也反映投資人開始接受「理財不用等到老」的概念，透過專家篩選基金、零手續費、低經理費及定期定額機制，將TISA從退休工具延伸為長期資產累積工具。

基富通今年也持續優化官網與App，並串接26家銀行網銀及中華郵政網路郵局，加快開戶款項帳戶核印流程，未來將持續強化平台功能，進一步擴大全齡理財客群。