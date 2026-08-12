中信銀榮獲《亞洲銀行與財金》11項大獎 獲獎數臺灣金融業之冠

中國信託銀行卓越的業務實力再傳捷報，勇奪國際財經媒體《亞洲銀行與財金》雜誌（Asian Banking & Finance）11項大獎，為臺灣獲獎數最多的金融機構。其中法人金融領域表現亮眼，不僅連續五年榮獲「臺灣年度最佳企業暨投資銀行」（Corporate & Investment Bank of the Year – Taiwan），更囊括外匯交易、現金管理、中小企業金融等重要獎項；個人金融方面則四度蟬聯「臺灣年度最佳個人金融銀行」（Domestic Retail Bank of the Year – Taiwan），展現企業金融服務、跨境布局與數位創新的領先實力。

中國信託銀行深耕臺灣、布局全球，法人金融領域擁有領先同業的跨境服務平臺及創新金融服務，並積極以金融影響力協助企業低碳轉型，連續五年獲得「臺灣年度最佳企業暨投資銀行」肯定。同時以智慧申請平臺、API串接服務提升企業資金管理效率，優化企業移工跨境匯款代收服務，拓展海外市場清算網絡布局，榮獲「臺灣年度最佳現金管理銀行」（Taiwan Domestic Cash Management Bank of the Year）。外匯業務方面則憑藉完整產品線及遍布11國的交易據點與跨區協作機制，協助企業因應匯率波動風險與跨境經營挑戰，連續四年、累計九度榮獲「臺灣年度最佳外匯交易銀行」（Taiwan Domestic Foreign Exchange Bank of the Year）肯定。

為協助中小企業發展，中國信託銀行透過數位申貸平臺SWIP、e-Cash智慧金流服務，提供客製化融資、跨境支付及企業主財富管理等整合方案。2025年底，中國信託銀行中小企業放款淨增加近新臺幣801億元，居全臺民營銀行之冠。同時響應政府政策，透過信保基金加薪專案支持企業成長與穩定就業，2025年承保金額逾新臺幣57億元，市占率約七成，獲「臺灣年度最佳中小企業銀行」（SME Bank of the Year – Taiwan）及「臺灣年度最佳中小企業數位創新」（SME Digital Innovation of the Year – Taiwan）。

在永續金融領域，中國信託銀行擔任哥本哈根基礎建設基金（CIP）旗下渢妙離岸風電計畫融資案專案財務顧問、主辦聯貸銀行及管理銀行，成功協助完成約新臺幣1,030億元融資，首創多元企業購電協議模式，促進國內外企業投入綠電市場，榮獲「臺灣年度最佳綠色能源專案融資」（Green Deal of the Year – Taiwan）及「臺灣年度最佳基礎設施專案融資」（Project Infrastructure Finance Deal of the Year – Taiwan）兩大獎。

針對個人金融與數位科技獲獎項目，中國信託銀行以人工智慧驅動金融服務，運用數據分析洞察消費者需求，帶動業務穩健成長，連續三年榮獲「臺灣年度最佳個人金融銀行」；值得一提的是，中國信託銀行為國內首家導入零信任概念並結合風險模型實際應用的銀行，自主研發的「信任推斷引擎」整合8類資安系統、建立逾200項監控規則，針對遠距辦公等7項高風險情境持續監控，即時評估並控管使用者行為，獲頒「臺灣最佳資訊安全創新」（Cybersecurity Innovation Award – Taiwan）。

此外，中國信託銀行推出「Fast-ID行動身分驗證」及「ATM跨行身分驗證」兩大核心機制，串聯銀行、保險及證券等金融機構，客戶可於15至40秒內完成多元信任強度的身分驗證，獲得「臺灣最佳數位身分驗證」（Digital Identity Verification Award – Taiwan）；中國信託銀行亦致力普惠金融，透過數位金融工具及家長陪伴機制，為未成年族群建立理財觀念，至今服務逾3萬個家庭，獲「臺灣最佳普惠金融」（Financial Inclusion Award – Taiwan）。中國信託銀行結合專業金融服務、數位創新及永續經營使命，朝「臺灣第一、亞洲領先」目標穩健邁進。