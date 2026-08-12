美好證券好「薪」情！淨值衝破128億元 驚喜發年中獎金

受惠於精準布局全球AI產業鏈與財富管理業務轉型奏效，美好證券（6021）上半年營運績效創下歷史新高。根據最新數據，在派發2025年度6.25億元現金股利下，公司淨值仍從2025年底的97.66億元，大幅躍升至2026年6月自結數的128.77億元。

在資本結構顯著擴增的背景下，管理層決議於今年7、8月發放平均達二至三個月的年中獎金，以激勵核心團隊並與員工共享營運碩果。

美好證券近年捨棄傳統以特愛稅後淨利（EPS）為主的衡量標準，改以「淨值增長總額」作為評估股東財富增長的核心指標。公司認為，對於具備龐大投資組合的企業，「淨值增長總額」是衡量股東財富增長最直觀且穩定的指標。數據顯示，自2018年新經營團隊接手後，截至今年6月底累計淨值成長率已達198%，成長幅度顯著優於金控型與獨立型券商同業平均。

在回饋股東方面，公司重申其長期財務承諾，確立每年將以「含配息淨值增加額的30%」作為股利分派原則。而針對內部團隊，則藉由本次發放二至三個月的年中獎金，進一步強化人才留任與激勵機制。而隨著當前證券市場迎來榮景，公司營運動能充沛，經營團隊的實質肯定，也讓美好證員工對年底的績效獎金寄予期待。

美好證券董事長黃谷涵強調，投資人持有美好證券的實質意義，等同於買進一個全球AI產業鏈的投資組合，並附加一家正轉型為投資銀行的免費特許證券公司。他指出，公司的終極目標並非成為規模最大的券商，而是致力於長期投資績效領先、提供能實現客戶目標的產品組合，並成為以客戶利益為優先的最受信賴財務顧問。