統一投信響應公益 陪伴孩子勇敢追夢

為鼓勵孩子勇敢追夢、在運動中學習成長，統一投信8月10日參與2026第二屆敦化盃國小籃球邀請賽開幕典禮，與現場師生、家長及參賽隊伍共同見證賽事啟動，為孩子們的籃球夢加油打氣。統一投信總經理董永寬親自出席致詞，勉勵孩子們勇於挑戰、全力以赴，並參與開球儀式及大合影，為精彩賽程揭開序幕。

除了支持孩子在運動中的成長，統一投信也重視家庭理財教育，透過舉辦家長理財講座，以「讓20年後的孩子感謝現在的你」為主題，帶領家長從長期視角思考孩子的未來，建立及早規劃、持續準備的理財觀念。孩子的成長需要時間，家庭的財務準備亦是如此。透過理財教育，鼓勵家長從現在開始，依照家庭能力進行定期定額的長期準備，為孩子未來的求學、成長及人生選擇多一份準備，也讓父母對孩子的關愛，化為支持未來的實際行動。

董永寬表示，無論是球場上的練習，或是家庭的理財規劃，都需要時間、耐心與持續行動。孩子每天練習一點、進步一點；家長也可以從現在開始，透過及早規劃與長期累積，逐步為孩子的未來做好準備。此次家長理財講座，也是統一投信推動普惠金融的重要行動之一。透過將理財知識帶進校園與家庭，讓更多民眾有機會接觸正確的理財觀念，從認識理財到建立財富思維開始，讓金融知識不只是專業領域的知識，更能真正走進日常生活。

統一投信表示，公益不只是資源的投入，更是將金融專業轉化為社會正向力量的實際行動。從支持孩子參與運動，到推廣家庭理財教育，希望透過不同形式的陪伴，讓孩子與家庭都能為未來做好準備，實踐普惠金融、共創幸福未來的理念。

未來，統一投信將持續推動普惠金融與理財教育，積極履行企業社會責任（CSR），讓金融知識走進生活、校園與家庭，並持續拓展多元合作，透過專業與行動，讓更多人有機會認識理財、學習規劃，為自己與家人的幸福未來做好準備，實踐「好基金・好幸福」的品牌理念。