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中信金獲利／自結前7月稅後純益439.48億元 EPS 為2.19元

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

中信金（2891）公告7月份自結獲利，單月稅後純益44.1億元，累計前七月稅後純益439.48億元，每股稅後盈餘（EPS）為2.19元。

中信金表示，子公司中信銀7月份放款及財富管理業務動能穩健，單月稅後獲利45.07億元。累計前七月稅後純益356.85億元，較去年同期成長11%，主要來自於淨利差擴大及核心業務動能成長，其中財富管理業務手續費收入年增逾四成，存、放款餘額及刷卡消費金額亦均維持雙位數增長，續創歷年同期獲利新高。

子公司台灣人壽7月份受債券殖利率攀升影響，單月稅後獲利3.01億元。累計前七月稅後純益為105.78億元，主要來自過往累積CSM攤銷、基金評價利益及投資型保單以國際財務報導準則第15號重新衡量之影響。保險業務動能方面，在分紅及投資型保單銷售帶動下，累計新契約保費達750億元，較去年同期成長123%。

中信金 中信 EPS

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