融資清洗逾千億元還能漲嗎 基金經理人這麼說

台股2026年7月大規模融資清洗，融資餘額大幅減少逾1,000億元，融資波段減幅大致持平大盤跌幅，且融資維持率一度降至約140%，符合過往觸底條件，短線台股反彈可期。

玉山投信統計歷史上台股出現空頭事件，對照台股大盤這次波段跌幅、融資波段減幅低於過往長期牛市起點，預期短線反彈可期，但後續反彈燃料將相對有限，若想快速突破前高具備一定難度，布局ETF建議優選市值型。

玉山臺灣市值動能50ETF（009803）經理人楊立楷表示，台股此波主要是「修估值」，而非「修基本面」，且修正後本益比仍高於歷史平均，短線反彈後重回高檔震盪、類股輪動格局之機率高。若大盤一旦跌破半年線，難保會有持續往下殺風險。

楊立楷指出，台股技術性修正壓力接近尾聲，美國近期經濟數據也降低市場對於聯準會升息的預期，加上美國總統川普支持率下滑使川普壓力指數（TACO）已攀升至近期高點；根據過往經驗，短線川普政策態度軟化機率上升，地緣政治風險緩解將有望推動市場情緒回溫，為後續股市反彈提供契機。這波AI投資的超級循環還未結束，AI伺服器、半導體、相關供應鏈需求依然相當強勁，且財報顯示企業獲利預估仍在上修的軌道上，AI驅動的長期成長進入穩定擴張階段。

融資清洗減少逾千億，楊立楷認為，後續台股仍偏比較震盪或族群輪動，但台股基本面健康，存在技術性反彈的條件，可適時逢低布局。投資策略可透過核心衛星投資組合配置分散持倉風險，如以AI、半導體相關成長型標的擔任進攻引擎，並輔以金融、低基期科技股等防禦性標的，再搭配分批擇優布局策略，確保投資組合能於成長趨勢中掌握資本利得，亦能於市場震盪時提供下檔保護。