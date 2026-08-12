國票金除權息日期出爐 這天發放現金股利、現金殖利率逾3%

國票金控的「三巨頭」薪酬改革成為今日立法院財委會討論「公公併」公聽會上的重點，主席賴士葆直接點名，包括公股董事長、總經理的薪水也要檢討，而且至少要比照兆豐金的行情，等於比現狀「打四折」。財政部長莊翠雲在公聽會結束前明確表示，已在進行國票金的薪酬改革：「董事長、總經理、副董的薪酬都會一併檢討，」她也表示，公司有一定的制度，檢討方案將會送薪酬委員會討論、送董事會，現在已在進行中。

2026-08-12 12:10