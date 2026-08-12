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國票金除權息日期出爐 這天發放現金股利、現金殖利率逾3%
國票金（2889）12日召開董事會，決議通過分配現金股利與股票股利的基準日，將除權息日期訂為9月1日，並於9月16日發放現金股利，每股配發現金股利0.5元、股票股利0.089元，合計股利為0.589元。若以今日台股收盤價格15.2元計算，現金殖利率約3.28%。
國票金控2025年稅後純益達22.96億元，較前一年成長5.73％，EPS為0.63元；今年累計前七月稅後純益29億7,222萬元，較去年同期增加19億9,714萬元，年增204.82%，創同期新高，每股盈餘0.82元，在動盪的金融市場中展現強勁成長動能。
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