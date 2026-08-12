華南永昌證券連三年響應玉山計畫 金融教育向下札根

華南永昌證券秉持「以知識推廣回饋社會」的理念，持續響應臺東縣政府推動的「玉山計畫－職涯探索體驗」。這次活動共接待30位來自偏鄉及弱勢的國高中青年學子走進華南永昌證券台北總公司，展開半天沉浸式金融職涯探索與理財教育體驗，期盼透過企業資源結合，將金融知識向下扎根，協助學子拓展視野，為未來升學與職涯發展奠定基礎。

華南永昌證券總經理張敦富表示，今年是公司第三年參與玉山計畫，希望讓每一位同學不論來自何處，都有機會接觸正確的金融知識，由於證券業涵蓋研究分析、財富管理、數位金融等多元領域，期許透過企業參訪，啟發學生對未來的職涯想像。張敦富總經理勉勵同學「工作或許有退休的一天，但正確的理財觀念卻是一輩子受用的能力」，鼓勵大家從年輕開始建立良好的理財習慣，迎向更寬廣的未來。

這次金融專題以「我的第一堂金融課」為題，內容兼具知識性與趣味性，透過生活化案例及互動問答，引導學生認識股票、市場運作及K棒等基礎投資知識，並結合儲蓄、複利及長期投資等觀念，鼓勵學生培養「先儲蓄、後消費」的理財習慣。因應近年詐騙手法層出不窮，課程也融入網購、求職及投資詐騙等案例宣導，提醒學生面對高報酬誘惑應提高警覺，學會辨識風險並適時尋求協助，提升金融防詐意識。此外，課程也規劃適合國高中生的互動式期貨教育，深入淺出介紹期貨的起源、種類與用途，並透過實務體驗引導學生探索期貨市場運作，培養多元金融視野，激發探索未來產業與國際市場的興趣。

華南永昌證券長期投入金融教育推廣，除了連續三年參與「玉山計畫」外，也持續將金融知識帶進校園。今年6月，公司前往教育部定義的「非山非市」學校—臺南市下營國中，舉辦金融知識教育課程。雖然此類學校不屬於偏遠地區，卻同樣面臨教育資源相對不足的挑戰。因此更需要企業投入與陪伴。

華南永昌證券希望以專業金融教育，讓更多孩子無論身處何地，都能擁有學習金融知識、培養理財能力的機會。展望未來，華南永昌證券將攜手政府、學校及公益夥伴，深入校園與偏鄉推廣金融教育，讓金融素養的種子在更多孩子心中萌芽，陪伴他們穩健成長、勇敢逐夢，持續發揮企業的正向社會影響力。