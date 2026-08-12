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期貨業攜手跨界宣導反詐騙 打造安全數位金融環境

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

為落實金融消費者保護並響應政府「全民反詐」政策，臺灣期貨交易所持續鼓勵期貨商推動多樣化防詐宣導活動，自2026年3月舉辦「2026年期貨商反詐治理評鑑活動」以來，期貨業積極透過結合校園、偏鄉社區、公益團體及數位社群等跨界資源，深化全民識詐意識，至7月底，期貨商已舉辦26件具創新亮點反詐活動，觸及逾3,900人次；蒐報檢舉社群平台疑似詐騙案件累計達482件，展現期貨業共同防詐的行動力與影響力。

期交所統計，期貨商7月蒐報的社群平台詐騙案件數較前月增加兩成，其中以Facebook投資社團貼文為主，不乏假借分享個人投資獲利點位、進出場點位等內容吸引民眾關注，由於7月台股行情震盪頻繁，詐騙集團可能藉機以投資話題吸引民眾點擊連結，進一步導向詐騙網站或假投資平台，民眾應提高警覺。

在防詐宣導方面，期貨商更展現跨界合作、創意宣導及社群擴散的多元能量。有業者別具巧思，獨家客製「防詐乖乖」餅乾，透過趣味互動向民眾傳遞防詐觀念；也有業者運用Facebook及Instagram官方帳號製作簡單易懂的詐騙手法短影音，搭配「你知道的詐騙關鍵字」留言抽獎活動，吸引近10萬次瀏覽及逾3,000則留言，有效擴大社群宣導效益。

除數位宣導外，也有期貨商走出營業場所，將防詐觸角深入社會各角落。例如，在園遊會設計金融及防詐知識九宮格答題遊戲；攜手警政單位舉辦投資論壇暨防詐宣導，剖析最新科技詐騙及假投資平台手法；或深入里民活動舉辦「詐騙辨識王」遊戲，讓民眾在寓教於樂中掌握識詐、防詐技巧。部分業者亦結合公益關懷，響應食物銀行到宅服務，向弱勢家庭宣導「1聽、2掛、3查證」防詐原則，將金融安全教育帶入更多需要關懷的族群。

期貨商豐富多元的防詐行動，充分展現期貨業將防詐融入公益、創意及日常服務的能量，也讓防詐教育進一步結合數位工具、體驗式互動，及與在地社區、社福機構、警政單位跨界合作的多元模式。未來，期交所將持續攜手期貨業者落實企業社會責任，發揮金融業公眾影響力，從線上到線下、由數位族群延伸至高齡及弱勢族群，共同建構更完整的金融安全防護網。

期貨 詐騙 數位金融

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