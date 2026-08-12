國票金公公併？呼聲最高的「準新郎」這麼說

立法院財委會今日舉行「公公併」公聽會，公股董總被主席賴士葆一一點名對公公併看法，其中，彰銀由於合併國票金呼聲最高，因此董事長胡光華特別被賴士葆點名合併國票金看法，對此胡光華回應，對於市場傳聞，目前無法評論，但只要對長期提升彰銀競爭力、提升股東權益、創造企業價值，彰銀都會用開放性的態度來評估。

對於公公併，兆豐金董事長董瑞斌指出，董事長身為專業經理人，對於公公併或公民併，在政策研議過程中，合併效益、是否一加一大於二、員工安置等，都會反應出來，有困難也都會去排除。第一金控董事長邱月琴指出，若能提升經營績效，可提高員工權益及股東權益，這些策略都會提供給主管機關參考。

由於彰銀呼聲最高，因此胡光華的發言也受高度關注，其發言並未排除未來合併國票金的可能性。

土銀董事長何英明指出，國票金淨值才300多億，土銀則2千多億，持股會拉高至70%、80%之上，國票金成為國營金控，而且即使合併，國票金的同仁也不願意，因為待遇差太多，2千萬，是董事長薪水的6、7倍，那麼其他的員工差更多，會有離職潮，所以土銀並未討論合併。

金管會主委彭金隆對於產金分離的問題則回應，有關金融整併，主要由金融機構依公司治理程序來決定，金管會的角度在於建立併購法制及營造有利的環境，現行已有完整的法制基礎，