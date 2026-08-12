出國旅遊熱帶動刷卡商機 遠銀樂家+卡海外最高3.5%回饋

根據交通部觀光署統計，2026年前五月國人出國人次已突破882萬，較去年同期成長17.8%，其中日本以37%穩居國人最熱門海外旅遊目的地，韓國亦排名第三，顯示日韓短程旅遊熱度持續升高。

遠東商銀（2845）看準暑假家庭出遊商機，持續升級「遠東樂家+卡」旅遊及生活優惠，結合海外消費指定消費滿額，享機場周邊服務及最高4次機場貴賓室等多元優惠，輕鬆享受每一段旅程。

此外，迎接今年暑假出遊旺季與後續連續假期，從出發前加油、叫車前往機場，候機時與家人共享舒適貴賓室空間，到海外旅遊刷卡消費、返國後聚餐購物，「遠東樂家+卡」更提供涵蓋整段旅程一站式金融服務。

出發前，指定叫車平台消費最高享4%刷卡金回饋；抵達機場後，符合資格的持卡人，可享最高4次免費機場貴賓室服務，免費次數可扣抵同行親友使用，讓夫妻、親子或親友同行，都能共享舒適候機時光。

出國旅遊期間，於海外指定國家一般消費不限金額享最高2.5%刷卡金回饋，單月累積達指定門檻並完成活動登錄，最高可享3.5%回饋，同時享有最高新台幣2,000萬元旅遊平安險；返國後於指定餐廳及購物中心消費滿額，再享最高4%刷卡金回饋。