威廉博萊投資管理宣布在台推出威廉博萊新興市場本地貨幣債券基金

威廉博萊投資管理公司（William Blair Investment Management ,WBIM）宣布在台灣推出威廉博萊新興市場本地貨幣債券基金，擴大該公司在台灣市場的固定收益產品線，此基金為威廉博萊在台灣核備的第四檔基金，此前已核備的基金包括：威廉博萊新興市場非投資等級債券基金、威廉博萊美國中小成長基金，以及威廉博萊美國大型成長基金。

該新基金的推出，加強威廉博萊深耕台灣市場的長期承諾，並持續為投資人提供具差異性、主動式管理的投資策略。作為一家全球投資管理合夥企業，威廉博萊投資管理（WBIM）與全球的私人和公共退休基金、保險公司、捐贈基金會、基金會、主權財富基金、組合型基金經理及金融顧問有著緊密合作。

威廉博萊新興市場本地貨幣債券基金（本基金有相當比例於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）旨在透過投資新興市場的當地貨幣與利率，尋求經風險調整後的投資回報。該投資策略結合了「由上而下」的總體經濟分析，以及「由下而上」的國家與個債精選。由橫跨波士頓、倫敦、海牙及新加坡的專業新興市場債券團隊共同操作。該策略採主動式管理，且不受限於投資標的。投資團隊通過具靈活性的配置、存續期間與殖利率曲線調整，以及精準的貨幣篩選，得以在新興市場與邊境市場中挖掘投資良機，並同時維持嚴謹的風險管理紀律。本基金通過投資新興市場債券，把握實質殖利率的優勢以提升收益潛力值得一提的是，威廉博萊於「2025 年 Citywire 亞洲資產管理獎」 1 榮獲「最佳新興市場本地貨幣固定收益經理人」的專業肯定。該獎項肯定了公司在此資產類別中的投資專業、嚴謹的研究流程，以及亮眼的長期績效。

威廉博萊新加坡總裁暨亞洲業務總監陳俐燕, CFA（Lih-Yann Tan）表示：「我們認為，新興市場本地貨幣債券是全球固定收益市場中極具吸引力卻常被市場低估的領域之一。 許多新興市場經濟體受惠於更健全的政策框架、極具吸引力的實質利率以及強勁的成長前景。我們相信，具吸引力的實質報酬率、投資多元化優勢以及基本面的改善，使該資產類別成為長期投資人的理想選擇。」

本基金由威廉博萊合夥人與新興市場債券團隊主管安成凌，CFA（Marcelo Assalin）以及新興市場本地貨幣債券投資組合經理鍾立維，CFA(Lewis Jones )共同管理。

亞洲資產管理大獎於 2025 年 11 月 10 日揭曉。Citywire 採用結合量化與質化分析的三階段評選流程來決定獲獎者。研究團隊首先根據 Citywire 風險調整後的績效數據（統計期間為截至 2025 年 6 月 30日的三年期）篩選出入圍名單；接著，針對區域內領先的私人銀行基金選拔人員（fund selectors）及外部資產管理經理人進行調查，由其投票選出心目中的首選；最後，Citywire 將上述數據與入圍基金集團提交的詳細資料相結合，藉此決定最終獲獎者。William Blair 投資管理公司支付了一筆費用，以取得該獎項標誌的使用權並出席頒獎典禮。

該團隊涵蓋了主權債、當地利率、貨幣及企業信用等領域經驗豐富的投資組合經理與專家。截至 2026 年 6月 30 日，該團隊管理的新興市場債券策略資產規模約為 12億美元。

新興市場本地貨幣債券利好的前景展望

威廉博萊新興市場債券團隊認為，新興市場本地貨幣債券的前景依然利好，這主要是受到有利的技術面條件以及主動型投資人具備挑選能力，所創造絕佳的獲利空間。許多新興市場國家的央行仍有能力維持穩健的政策立場，健康的外部收支平衡、持續的外國直接投資以及整體穩定的經常帳狀況繼續支撐著經濟前景。儘管地緣政治和總體經濟環境不斷變化導致市場可能持續出現波動，但該資產類別仍受益於穩健的經濟基本面、有利的技術面和具有吸引力的絕對收益率。

鍾立維表示：「投資人往往僅透過貨幣波動的視角來看待本地貨幣債券，但市場機會遠不止於外匯，該資產類別結合了本地債券市場與貨幣，創造出多種潛在報酬可能。各國的基本面正日益成為推動新興市場投資機會的主要驅動力，誘人的實質殖利率與穩健的總體經濟條件，則持續支撐特定國家的利率及貨幣資產。」

鍾立維補充道：「為了在多元且廣泛的新興國家中有效配置資本並控管風險，我們採用一套獨家的分組方法。讓我們能根據各國的風險評估，而非單純依據地理區域，來制定相對價值分析與資產配置決策。這種嚴謹的投資策略，協助我們在篩選投資標的時，能有效發掘新興市場的機會。」

「在實質殖利率深具吸引力、各國基本面持續改善，以及全球市場提供廣泛投資機會的環境下，我們認為新興市場本地貨幣債券具有創造優異的風險調整後報酬。」