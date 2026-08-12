擴大TISA布局 兆豐投信上架兩檔指標基金

為積極響應政府推行臺灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）政策，引導全民提早布局長線投資與退休理財，兆豐投信旗下的兩大指標性產品—兆豐豐台灣基金及兆豐全球基金，正式增設TISA專屬級別。兆豐投信繼先前首檔兆豐國民基金-TISA級別後，再度延伸TISA產品線。新陣容完整覆蓋國內台股主動操作與全球股票資產均衡布局，可以讓不同財務規劃的投資人，皆能透過數位理財管道，以低負擔、低成本的優勢，循序漸進累積未來的退休資產。

台灣的人口老化速度位居世界前列，根據內政部最新戶口統計，65歲以上高齡人口占比來到20.06%，已正式邁入超高齡社會。面對迫切的退休準備挑戰，TISA機制本質在於以專業團隊把關、讓利型管理費率及強制定期定額三大核心，鼓勵國人運用時間的複利效應累積資產，進而構築年紀漸長後的生活第三道經濟防線。

兆豐投信這次擴增TISA級別，不僅展現深耕普惠金融與推廣大眾理財教育的初衷，更期盼以更多元的配置工具，賦予不同風險承受度的投資人，自主規劃安心退休生活的實力。

兆豐投信表示，兆豐豐台灣基金深耕台灣市場、聚焦本土成長，仰賴投研團隊精準的選股眼光，鎖定具備爆發力與核心競爭力的台灣龍頭企業，同時發掘中小型隱形黑馬，全方位捕捉科技升級的長線潛力。兆豐全球基金將觸角延伸至全球供應鏈，鎖定國際龍頭企業與新興產業浪潮，透過多國、多產業的分散式策略，在追逐全球經濟成長引擎的同時，亦能發揮抗震、降波動成效，落實長線資產配置的投資初衷。