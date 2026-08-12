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獨／國票金改選後董事會頭一遭 民股董事臨時動議提出兩大議案

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
國票金改選後董事會同一遭，民股董事臨時動議提出公公併及薪酬兩大議案。圖為國票金。聯合報系資料照
國票金改選後董事會同一遭，民股董事臨時動議提出公公併及薪酬兩大議案。圖為國票金。聯合報系資料照

誰最支持國票金的公公併與薪酬改革？知情人士透露，今日上午國票金民股耐斯集團由董事陳冠如出面，接連發動兩大臨時動議提案，一是推動國票金的公公併，二是推動國票金涵蓋「三巨頭」的薪酬改革，受到與會董事的關注，此外，國票金董事會今日也正式通過現金股利配發日將訂在9月16日。

在此之前，國票金內部從未討論過公公併，或是薪酬改革的議題，這也是在國票金董事會，首度有董事提案要推動公公併，還有薪酬改革兩大議案，而引人矚目之處在於，這二大議案，居然不是公股董事提案，而是由民股股東耐斯集團來提案。

耐人尋味之處在於，整場董事會，只有陳冠如與張兆順在「對話」，其他董事，包括旺中集團、台鋼集團、或其他公股董事，沒有任何人發言，也令人好奇國票金其他的公民股董事對於公公併、薪酬改革的態度究竟如何，包括旺中集團連日來一直對外強調要公公併，但今日董事會上卻未作任何發言。

知情人士指出，這二大提案都是由耐斯集團股東陳冠如提案。其中在公公併提案，陳冠如在會中指出，國票金未來何去何從，如何作大，也充滿疑慮，他身為股東，呼籲一定要啟動泛公股整併的可行性研議，其中陳冠如在會中更特別點名可把彰銀納入與國票金合併的評估範圍，不過董事長張兆順表示，整併對象應不要受限於彰銀，很多家都可以研究，所以，最後雖然有此臨時提案，但該臨時動議卻未進行表決或作成決議。

知情人士也透露，陳冠如在作出薪酬改革的臨時動議提案時明確表示，薪酬改革的對象，應涵蓋董事長、副董事長、總經理及高階經理人，但結果在討論過程中，與會其他董事卻建議「不要寫得這麼清楚」，只要寫高階經理人要進行薪酬改革就好，因此，接下來究竟會如何進行薪酬改革檢討，也引人矚目。也有與會人士指出，第一銀行今天提出薪酬改革的臨時提案，但是並未明確點名「三巨頭」，而只是籠統的提出要進行高階經理人的薪酬改革。

而據國票金內部指出，陳冠如提出的二個提案，分別為公公併和薪酬改革。前者的提案內容為基於公司長遠發展及全體股東權益，建議由經營團隊啟動泛公股金融機構整併，亦即公公併的可行性，而且將彰銀納入評估標的範圍。後者的提案內容，則為啟動整體薪酬制度檢討，且範圍涵蓋董事長、副董事長、總經理及各級高階經理人，且及於各子公司。

由於國票金二個月開一次董事會，又未加開臨時董事會，以致於股利配發延後，一直到今天才不得不以召開臨時董事會的方式定案。今日董事會主要討論115年的現金股利及盈餘轉增資的基準日，最後會議決議，除權除息日訂在9月1日，發行日為9月16日，盈轉基準日是9月7日，距離以往7月底之前股東就能配發股利，今年確實太晚，因此會中也有董事指出，國票金成為泛公股的金控之後，反而股利發放的時間拖了一個多月，就是卡在國票金每二個月才召開一次董事會的問題，因此建議未來國票金應改為每月召開董事會。

國票金 董事

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