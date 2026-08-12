玉山「跨國無卡提款」前進日本Seven Bank提供國人日本旅遊新體驗

玉山銀行積極拓展跨境金融服務，繼去年率先於泰國推出「跨國無卡提款」服務，接續與日本株式會社七銀行(Seven Bank)合作，透過遍布於機場、車站、觀光景點及便利商店的ATM據點，讓顧客在日本也能輕鬆提領日幣現鈔，打造更便利的跨境提款體驗。

玉山銀行存款戶只需透過行動銀行App完成簡單預約，即可於日本當地指定銀行(Seven Bank) ATM依指示提領日幣現鈔，免除出國前需事先換匯的繁瑣程序。同時，可運用「搜尋ATM」功能，精準定位並尋找支援此服務的提款機，實現「逛到哪領到哪、用多少領多少」的便利，協助顧客更彈性規劃旅遊資金運用。

根據交通部觀光署統計，日本向來是臺灣民眾出國旅遊首選之一，玉山銀行為提供最完整的跨境金融體驗，近年陸續推出熊本熊卡、PayPay支付等服務。民眾出發前即可透過行動銀行App，使用24小時線上即時換匯、外幣到價通知等功能，輕鬆掌握最佳匯率；抵達日本後，再搭配「日幣無卡提款」服務，滿足換匯、提領現金到非現金支付等多元需求，提供更完整的跨境金融體驗。

玉山銀行本次與Seven Bank推出「跨國無卡提款」服務，響應近年主管機關鼓勵業者金融創新與普惠金融政策，持續以數位科技提升跨境金融的便利性。另為感謝顧客長期支持，即日起至2026年9月30日止推出「抽萬元日幣」限時活動。