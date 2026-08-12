不只是員工及董監酬勞比別家差 台灣金董座：連董監都很難請得到

立法院財委會今日進行「公公併」公聽會，台灣金控董事長凌忠嫄則透過整併議題再為台銀、土銀、輸出入銀行等三家國營銀行的員工權益與泛公股落差太大而發聲。凌忠嫄直言，因為薪酬及福利太差，台灣金不論是合併或被其他金融機構合併，其他金控都不會有興趣，甚至連董監酬勞都差，以致董監相對其他泛公股銀行更難請。

立法院財委會今日舉行「財政部所屬泛公股金融機構，面對當前激烈競爭環境，如何擬訂泛公股合併之短中程策略與實施計畫」公聽會。一向快人快語的凌忠嫄說：「國營金控目前是沒有人要跟我們併的」，凌忠嫄是目前唯一當過台銀、土銀、輸出入銀行董事長的公股董座，她也曾任彰銀董事長，對於國營銀行與泛公股之間的落差，感受最深。這兩年來，她持續為了提高台銀員工薪酬及福利待遇積極奔走，在今日的公聽會上，她再度為台銀薪酬太差的問題發聲。

凌忠嫄指出，合併要強化的是全球布局及競爭力，就台灣目前來看，規模都太小，金融業整併到規模夠大的路途仍遙遠，但目前以國營行庫，不論台銀、土銀、輸出入銀行，都受公務人員服務法規範，管理制度上大有拘束，她更進而指出，人才是金融最重要的資產：「如何留才攬才，才能壯大，」她特別引用憲法第10條第4項，國家對於公營金融機構的管理，應本於企業化經營原則，人事決算審計都應特別規定，現狀卻沒有依法憲法規定來做，以致國營金融機構大受限制，使與泛公股制度大不同，薪酬無法透過績效來呈現。

凌忠嫄直言，台銀雖然績效不比其他泛公股差，甚至還原政策任務之後的績效還強於其他泛公股銀行，但薪水、績效酬勞、員工酬勞都大落後，像台土輸三家就沒有員工福利信託，相較其他泛公股實處在不公平的狀態。

甚至連台銀的董監，薪水都落後泛公股一大截，還使董監很難請。凌忠嫄說，不論台灣金控或台銀，董監事都很難請，因為董監酬勞也才2萬元，落後泛公股很多，其他公股董事的薪酬則是6萬至8萬不等，甚至還有更高的。此外，台銀新進人員的退休制度也很弱勢，這就是為何徵不到人的原因。她表示，就算她對公公併樂見其成，但目前的制度下，沒有人想和台灣金併，台灣金也不可能去併別人。