南山人壽推變型金剛保單 助保戶發揮四大功能

百歲人生中將面臨不同階段的不同需求，需要一張可以「變型」的保單。資本市場衝高後，波動加劇，全球環境亦瞬息萬變，南山人壽美利保倍3美元利率變動型終身壽險（定期給付型）（AYUPL3，以下簡稱「美利保倍3」），可拉高特定期間的保障，保單能逐步展現時間與複利效果，可協助保戶儲存底氣、移轉風險、退休後援及永續傳承，多重保障功能，堪稱「變型金剛」保單。

依據行政院主計處的2024年家庭收支調查，戶長30歲以下的家庭平均年度可支配所得是116萬元左右，消費支出平均是90萬元，等於1年可以存下26萬元，4年下來就能存下第一桶金（100萬元），但有多少年輕族群真的在工作後的4到5年內存下100萬元？

同時，三口之家平均一年消費金額約89萬元，若一家之主擔心自己發生意外，家庭無法支撐，建議至少要備妥5年的家用預備金，也就是最好能有約500萬元的保障，如何在花費高原期及資產累積期規劃足夠的保障？戶長65歲以上的家庭平均一年消費62.6萬元，以國人平均餘命已近81歲，男性77歲、女性84歲來估算，光生活必要開支就至少要準備1,000萬元以上的退休準備金，一旦準備不夠，或出現意外支出，晚年生活恐怕將捉襟見肘。

南山人壽「美利保倍3」有六大特色，一是提供多種繳費年期，3、6、10、20年繳費，可依資金規劃及當下投保目的，做適當的選擇；二拉高65歲之前的壽險保障，自第7保單年度起，到被保險人保險年齡達65歲的保單年度，可用「增值回饋分享金」躉繳保費，最多購買基本保額20%的一年期定期壽險，協助家庭經濟主力強化保障，透過保單移轉風險；三用增額繳清保險同步拉高保障與保單價值，用增值回饋分享金購買增額繳清保險，可在基本保額上再增加保障，且保單價值依舊持續增加，對於青壯族群來看，同時用增額繳清保險與增加一年期定期壽險，假設未來宣告利率維持在一定水準，隨時間增加，保障對應已繳保費的保障倍數可拉高到2到4倍以上。

四長期規劃，可做為中長期目標或退休生活的資金後援；五豁免保費機制，繳費期間若因疾病或傷害，導致二到六級失能，豁免當期及之後應繳保費，保障依舊存在；六身故、完全失能保險金可約定保險金分期定期給付，最短5年、最長30年，未領取的保險金繼續依分期定期保險金預定利率繼續累積，搭配保單指定受益人，讓保單可更長時間照顧到想照顧的家人（以保單條款為準）。

南山人壽「美利保倍3」的六大特色，可符合年輕族群規劃中長期目標、儲存夢想金的需求，也可讓家庭經濟支柱在65歲退休前，強化家庭保障、移轉生命風險，退休後則可作為退休生活的經濟後盾，對於中高齡族群則可作為永續傳承的工具，用保單庇蔭子孫。

據南山人壽分析，「美利保倍3」投保客戶年齡分布相當平均，有替子女投保的長期規劃，16歲以下被保險人約占10.2%，17到24歲則占7.6%左右，25到34歲剛出社會的年輕族群，35到44歲的新手父母或頂客夫妻群，45到54歲的三明治族群，55到64歲的準退休族，都占17%至18%左右，65歲以上則約有12%，代表這張保單很大部分可符合各種年齡層當下的投保需求，同時約有55%的保戶會選擇用增額回饋分享金加買一年期定期壽險，購買增額繳清保險基本保額的比率亦近10%，代表保戶還是願意用小錢增加責任期的保障。