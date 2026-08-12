安泰銀行2026下半年投資展望 聚焦央行利率政策及 AI 變現力

2026上半年全球經濟展現強韌。安泰銀行指出，下半年金融市場投資風險與機會並存，關注三個方向調整投資策略，一是地緣政治與政策變化，二是聯準會政策，三是AI資本支出、企業獲利等變數，需透過資產配置組合，在震盪中找尋中長期投資機會。

今年上半年儘管中東衝突推升油價至120美元，迫使通膨僵固與降息預期落空，推升各國殖利率；但在企業獲利成長與AI資本支出強勁擴張的帶動下，半導體股領軍全球，台股等各國股市仍紛紛創下歷史新高。面對下半年金融市場可能出現的高波動環境，安泰銀行指出，投資人可從「關注風險、掌握轉折、分散配置」三個方向思考投資策略，第一，關注地緣政治與政策變化對通膨及利率的二次影響。隨著11月美國期中選舉臨近，兩黨在財政與監管政策上的立場差異將加劇市場不確定性，惟若中東地緣政治風險逐步降溫，將有助於緩解通膨壓力並降低市場避險情緒。

第二，聯準會貨幣政策路徑的延續性，受惠於油價回穩與高基期效應，通膨預期雖緩步回落，但考量物價黏性，聯準會下半年維持利率不變之機率極高，預期實質降息循環將呈現「遞延」態勢，降息時點或需觀察至2027年；第三，AI產業鏈從「資本支出」轉向「獲利驗證」，科技股之成長動能將由「資本支出（CAPEX）擴張」轉向「投資回報率（ROI）驗證」。市場將嚴格檢視雲端巨頭（CSP）之資本支出指引是否能有效轉化為實際獲利，這將決定高估值科技權值股是否面臨進一步的評價修正。

安泰銀行認為，下半年資產配置主軸，回歸「基本面」與「風險管理」，強化投資組合韌性，在股市方面，第3季震盪消化籌碼，第4季迎來業績驅動之轉折。受上半年強勁漲幅影響，台美股市於第3季預期將進入高檔震盪與籌碼沉澱期，市場將重新檢視企業獲利與股價評價。待第4季傳統電子旺季到來，且AI與半導體產業基本面獲得證實，市場有望重新聚焦獲利成長，展開新一波向上攻勢。

債市方面，安泰銀行指出，隨著通膨與就業數據趨緩，美國10年期公債殖利率上行空間已極度受限。若市場重新反映未來降息預期，殖利率有望從高檔回落。對中長期投資且對固定收益有需求投資人而言，目前仍是利用高殖利率環境鎖定收益、進行配置的優質時機。

匯市方面，地緣政治風險若趨於穩定，避險資金可能從美元流出，預期美元指數下半年將呈現震盪走弱格局。新台幣則受外資股利匯出、出口商需求及央行穩匯政策等多重因素交織，預期將維持區間整理。建議投資人宜透過多元幣別與跨資產配置，降低單一市場及單一貨幣波動對整體投資組合的影響。

安泰銀行強調，面對下半年可能的市場劇烈震盪，投資策略不宜過度追逐短線題材，應回歸「基本面」與「風險管理」。建議投資人透過股票、債券與多元幣別之跨資產配置，降低單一市場波動影響，藉由提高投資組合之韌性，於市場轉折點尋求中長期布局機會。