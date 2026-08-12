日韓登國人最愛旅遊目的地 遠銀樂家+卡海外最高3.5%回饋

根據交通部觀光署最新統計，2026年前五月國人出國人次已突破882萬，較去年同期成長17.8%，其中日本以37%穩居國人最熱門海外旅遊目的地，韓國亦排名第三，顯示日韓短程旅遊熱度持續延燒。遠東商銀看準暑假家庭出遊商機，持續升級「遠東樂家+卡」旅遊及生活優惠，結合海外消費指定消費滿額，最高可享3.5回饋，另享機場周邊服務及最高4次機場貴賓室等多元優惠。

對許多家庭而言，出國旅行不只是安排機票與住宿，更包含往返機場交通、候機時間、海外刷卡、旅遊保障等大小細節，尤其一家人同行時，每一筆旅遊支出與每一項服務體驗都值得精打細算，遠東商銀為持卡人著想，透過「遠東樂家+卡」的超值卡友禮遇，從出發前、旅途中到返國後，提供客戶完整的場景金融服務，使旅程更輕鬆。

為迎接今年暑假出遊旺季與後續連續假期，從出發前加油、叫車前往機場，候機時與家人共享舒適貴賓室空間，到海外旅遊刷卡消費、返國後聚餐購物，「遠東樂家+卡」提供涵蓋整段旅程一站式金融服務。出發前，指定叫車平台消費最高享4%刷卡金回饋；抵達機場後，符合資格的持卡人，可享最高4次免費機場貴賓室服務，免費次數可扣抵同行親友使用，讓夫妻、親子或親友同行，都能共享舒適候機時光。

遠銀指出，出國旅遊期間，持遠東樂家+卡於海外指定國家一般消費不限金額享最高2.5%刷卡金回饋，單月累積達指定門檻並完成活動登錄，最高可享3.5%回饋，同時享有最高新台幣2,000萬元旅遊平安險；返國後於指定餐廳及購物中心消費滿額，再享最高4%刷卡金回饋。

除了超值旅遊優惠，「遠東樂家+卡」，也深受毛孩家庭青睞，提供全台動物醫院、寵物指定通路優惠，也同時涵蓋親子、樂齡及家庭消費等多元生活場景；無論是帶著孩子探索世界，或與毛孩共享旅行時光，「遠東樂家+卡」都希望透過貼近生活的金融服務，降低家庭支出負擔，實踐「遠銀十樂」品牌價值同時，讓持卡人每一次出遊都能留下更多美好的回憶。