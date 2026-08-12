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凱基證券深化財管顧問培訓 布局家族傳承服務

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
凱基證券舉辦「財富管理專業顧問」進階回訓課程，聚焦股權規劃與家族傳承實務，持續提升團隊服務高資產客戶的專業能力。凱基證券／提供
凱基證券舉辦「財富管理專業顧問」進階回訓課程，聚焦股權規劃與家族傳承實務，持續提升團隊服務高資產客戶的專業能力。凱基證券／提供

隨著全球迎來大規模財富移轉時代，高資產家族的傳承規劃日益受到關注。根據瑞銀《全球新世代報告》預估，未來20至30年間全球將面臨高達83兆美元的財富進行世代交替，如何依循家族願景建構完善的傳承架構，已成為財富管理的重要議題。為此，凱基證券日前舉辦「財富管理專業顧問(WMP, Wealth Management Professional）」進階回訓課程，聚焦股權規劃與家族傳承相關議題，透過高階研習強化銷售團隊的財管知識與跨領域整合能力，提升對高資產客戶傳承需求的專業理解與服務能力。

凱基證券於2025年攜手證基會首創推出財富管理專業顧問認證，透過系統化培訓課程與嚴謹考核機制，持續厚植團隊在財富管理領域的專業實力。今年進階回訓課程以「股權規劃與傳承實務」為主軸，深入探討高資產客戶於財富傳承過程中常見的持股架構與股權安排議題，協助學員理解不同架構的規劃關鍵及適用情境。

課程內容亦針對市場常見觀念進行解析，並結合法律與稅務面向，探討股利所得、股權移轉及未分配盈餘稅等議題對家族傳承的實務影響。此外，透過複合式案例分析，引導學員掌握傳承規劃的關鍵考量、常見盲點及潛在風險，建立更完整的專業視角，提升面對複雜家族需求時的顧問服務能力。

凱基證券表示，家族財富傳承往往涉及股權架構、企業治理、資產配置及跨世代溝通等多重課題，是一項涵蓋法律、稅務、財務與家族治理的系統性工程，需要透過整體性的規劃思維審慎評估。面對日益多元的傳承需求，第一線團隊除需具備扎實的金融專業外，更應深化對法律、稅務及保險等相關議題的理解，培養跨領域整合能力與全局視野，協助辨識客戶需求，並與專業顧問協作，提供更完整且具前瞻性的財富管理服務。

身為高資產客戶世代傳承的最佳夥伴，凱基證券在財富管理領域展現卓越成果，屢獲國內外專業機構肯定，不僅為全台首家獲頒《FinanceAsia》「台灣最佳私人銀行」的券商，更接連榮獲國際權威SRP(Structured Retail Products)亞太大獎、《財訊》財富管理大獎等多項殊榮，未來將持續強化財管專業服務。

凱基 傳承 布局

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