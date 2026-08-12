誰要合併國票金？九大行庫董座說明一次看

公股拿下國票金主導權以後，國票金（2889）副董設立必要性與薪酬，以及未來公公併計畫備受關注，立法院財委會今召開「財政部所屬泛公股金融機構，面對當前激烈競爭環境，如何擬訂泛公股合併之短中程策略與實施計畫」公聽會。在專家學者發言完畢以後，主席賴士葆請九大公股行庫董事長一一發表意見。

兆豐金（2886）董事長董瑞斌表示，在座泛公股董總都是官派經理人，不論公公併或公民併，政策研議過程中一定會把想法誠實和政策制定者報告，經過討論以後，決定了就一定會執行，所以沒有不執行的道理。政策擬定過程一定盡義務把想法充分反映出來，包括對或錯的原因，政策制定後再按照政策執行。至於併國票金，上市公司不適合在股票交易期間討論，一定會影響股市。

第一金（2892）董事長邱月琴表示，專家學者意見都有道理，合併不是目的，而是提升競爭力的工具，如果能提升經營績效，提高員工權益和股東權益，併購策略會認真考慮提供給主管機關參考。目前還沒有公公併想法。

主席賴士葆接著表示，外界盛傳由彰銀（2801）和國票金合併，對此，彰銀董事長胡光華說，對於市場傳聞目前沒辦法評論，不過，只要對彰銀長期提升競爭力、股東權益及創造企業價值，彰銀都會持開放審慎態度來評估，賴士葆追問國票金缺銀行是否彰銀最適合，胡回應，沒明朗化前不適合評論。

華南金（2880）董事長陳芬蘭說，華南金態度和第一金及兆豐金一致。大家可能想知道官民共治現況，其實時間已經很長，經過磨合期形成合理且符合公司治理經營模式。至於合併議題，現在正進行四合一合併，已經走到和員工協商安置計劃，做法公開透明，和工會定期開會，甚至請第一金董總和華南永昌投信同仁報告以後會怎麼樣經營未來新公司，包括員工福利模式等都是對員工公開透明。賴士葆接著詢問華南金副董事長林知延是否要補充，林知延拱手笑著說不用。

合庫金（5880）董事長林衍茂說，合庫是公股銀行，對政策任務一項全力配合，一定會配合財政部指導，依序評估，審慎辦理。

台企銀（2834）董事長李嘉祥說，台企銀是台灣唯一中小微專業銀行，肩負中小微企業融資輔導政策任務，顧客群非常龐大複雜，現在經營環境動盪不安，台企銀最主要任務把自己做大做強，全力協助中小企業成長茁壯，對併購議題目前沒有深入研究，對併購國票金目前沒有評估。

輸出入銀行董事長戴燈山說，輸銀定位功能非常清楚協助對外貿易，其他國家也都有相關銀行唯一辦理輸銀業務，因此對既有任務好好辦理，目前不可能有合併。

臺灣金（8042）董事長凌忠嫄說，臺灣金是一家國營行庫，對公公併或公民併都持樂觀其成態度，但目前制度之下臺灣金和其他泛公股不一樣，「沒有人要跟我併，我要去併別人，別人也不想併給我」，賴士葆詢問是否為「沒人愛」，凌忠嫄贊同表示，因為福利制度不好。

土銀董事長何英明表示，土銀目前是不動產專業銀行，並沒有評估和國票金合併；如果真的合併，由於國票金股本很小，土銀是百分之百國家持股，併入後國票金可能要下市，因為政府持股可能拿70-80%以上， 國票金淨值只有300多億，土銀達2,000多億，持股一換會使得政府股權很集中，國票金會成為國營金控。另外，即使要合併，國票同仁也不會很願意，因為整個待遇福利相差大，國票金董事長薪水如果是主席講的兩千萬，差距和土銀是六、七倍。員工甚至副總等其他高階主管，併進來可能很快會離職，因此合併綜效可能也不好，整體而言土銀沒有考慮到合併。