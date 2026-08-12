投資成本更甜美 009826規模突破50億元

2026年第3季以來全球股市震盪，在長線全球成長樂觀看待的趨勢之下，貝萊德 iShares 安碩世界股票 ETF（009826） 8 月3日掛牌上市僅四個交易日，總規模從38億元成長突破至50億元，除反映市場投資情緒樂觀，規模成長也讓009826同步啟動階梯式保管費級距下降機制，由0.15%降低至 0.12%，009826 規模若持續成長至突破百億，保管費級距最低將降至0.1%；若規模達到150億元以上，經理費也將由0.45%下降至0.4%。

根據貝萊德集團資料統計，美國上市 ETF於7月創下史上第四大單月淨流入紀錄，吸引約達1,880億美元資金進場，觀察台灣ETF 市場發展也出現類似趨勢，反映出投資人是以長期持有策略布局，也讓一站式配置的全球股票型ETF，逐漸成為投資主流趨勢之一；除關注市場表現與報酬率，投資人也開始檢視ETF是否具備長期持有價值，包括能否減少個人投資決策、強化資產配置效率，及台灣掛牌的 ETF 具備新臺幣交易優勢、免海外開戶、本地市場交易便利等特色。

009826具備以新台幣交易免換匯、台股帳戶管理，免除跨境投資的繁複程序，即能直接參與全球市場的便利性，還能夠以零股投資、辦理融資券等讓資金運用更有彈性，不配息設計則對於個人稅務處理較為便利，又有機會將收益留在市場累積複利效果，且 009826 的階梯式保管費級距下降機制，只要 ETF 規模達到一定門檻，投資人的投資成本將進一步下降，這些特色都讓009826 成為臺灣投資人長期持有配置的考量點。

貝萊德 iShares 投資暨產品策略部執行副總黃琬歆表示，009826 追蹤客製化的標普 TIP 世界股票指數，一次布局全球近40國、涵蓋大中小型股，持有超過1,000檔成分股，囊括全球近九成股票市值，完整參與全球不同產業、不同景氣階段的成長動能，特別是預期未來類股與市場輪動加劇將成常態，在此環境中布局的持股廣度越分散，代表未來領漲產業或個股有較高機率被納入投資組合中。且目前全球關注 AI 的投資機會，但 AI 相關產業不僅限於科技類股，包括供應鏈上下游、能源、原物料，甚至金融、醫療、工業等產業，皆可望成為 AI 受惠產業的延伸。