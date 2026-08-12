會研基金會理事長王怡心支持「公公併」 主張先從功能性整併開始

台北大學會計系教授，也是會計研究發展基金會理事長王怡心指出，她贊成金融機構「公公併」，她曾經歷任六任董事長擔任第一金董事，熟悉公股體系，她建議先從功能性整併開始，例如從創投、投信等規模較小的子公司，先從後勤資訊系統做財務人事上的整併。接下來是資產的公允價值，私人企業已用現在價值評價過，但公家都用歷史價值，怎麼算都會吃虧，因此要先把公允價值做好，而且也可防止資產賤賣。

立法院財委會今日舉行「財政部所屬泛公股金融機構，面對當前激烈競爭環境，如何擬訂泛公股合併之短中程策略與實施計畫」公聽會。王怡心在公聽會上做出以上表示。

她也強調勞工權益保障，制度化安置及透明永續的揭露，勞工的工作權，要先盤點人才，優退及留任的都要顧及，而且合併後的董事會之後要設勞工董事，來監督勞權保障，而且薪資上要符合國際市場行情的薪水，不能設天花板。

今年是永續元年，接下來要在年報上揭露「永續專章」，揭露併購策略，明年會來檢討今年公司所說的有無作到，永續行動化及永續財務化。她也強調資產價值，必須把不動產市值算清楚，尤其現在AI發達、資訊透明，不論有形或無形資產都有相較過去的更好基礎可計算。

淡江大學財金系教授聶建中指出，執行公公併必須要作到業務互補性及獲利的多元化，對於國票金的整併，他認為公民併應該更好，同業異質的互補性更好。