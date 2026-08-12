金價再攻4,400美元！升息預期降溫點燃多頭行情

國際金價延續強勢反彈，12日盤中現貨黃金最高觸及每英兩4,415.71美元，連續第二日站上4,400美元關卡。相較7日盤中一度落至4,230美元附近，短短五個交易日已反彈逾150美元，顯示黃金多頭動能明顯回溫。

金價近期漲勢加速，10日一度升至4,398美元，11日盤中更衝上4,435美元附近、創近兩個月高點，12日雖未突破前一日高點，但盤中仍站上4,400美元。主要受到美國7月非農就業數據疲弱，市場降低對美國聯準會（Fed）持續升息的押注，加上美元及美債殖利率壓力減輕，資金重新回流黃金市場。

資金面也轉趨有利黃金，各國央行持續增加黃金配置，中國央行已連續21個月增持黃金，加上黃金ETF資金回流，為金價提供支撐。市場看多聲浪也升溫，部分機構認為，財政赤字、通膨及全球央行分散美元資產配置等長期因素並未改變。

展望後市，市場焦點轉向美國7月CPI、PPI等通膨數據。短線4,400美元能否有效站穩仍是關鍵，若通膨持續降溫、Fed升息預期進一步下滑，金價有機會再度挑戰4,435美元近期高點；反之，若通膨高於預期，則須留意金價高檔震盪及獲利了結壓力。