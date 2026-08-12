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賴士葆要求國票金公股董總年薪「打四折」 財長回應將一併檢討

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
立委賴士葆要求國票金公股董總年薪「打四折」， 財長莊翠雲回應將一併檢討。圖為國票金。聯合報系資料照
立委賴士葆要求國票金公股董總年薪「打四折」， 財長莊翠雲回應將一併檢討。圖為國票金。聯合報系資料照

國票金控的「三巨頭」薪酬改革成為今日立法院財委會討論「公公併」公聽會上的重點，主席賴士葆直接點名，包括公股董事長、總經理的薪水也要檢討，而且至少要比照兆豐金的行情，等於比現狀「打四折」。財政部長莊翠雲在公聽會結束前明確表示，已在進行國票金的薪酬改革：「董事長、總經理、副董的薪酬都會一併檢討，」她也表示，公司有一定的制度，檢討方案將會送薪酬委員會討論、送董事會，現在已在進行中。

立法院財委會今日舉行「財政部所屬泛公股金融機構，面對當前激烈競爭環境，如何擬訂泛公股合併之短中程策略與實施計畫」公聽會。賴士葆在公聽會結束前做結論時強調，公股取得國票金經營權之後，一定要進行薪酬改革，即使一般基層員工薪水不打折：「董總薪水一定得打折，至於經理是否也要打折可以討論。」

賴士葆強調的另一個重點，就是國票金的公公併。他抨擊，公股花了百億元取得國票金的經營權，讓國票金變成「民轉公」，倘若不進行公公併，如何對外界交待？倘若不公公併，賴士葆說：「這就是大錯特錯，等於接近二次金改用政府資源去圖利某一集團。」

賴士葆在公聽會中指出，他已聽聞財政部接獲「上級」的指示，必須進行國票金的薪酬改革，這點他認同。在聽完國票金董事長張兆順對於國票金的公公併看法之後，賴士葆追問張兆順在國票金的薪資行情有2千多萬元：「董董（指兆豐金董事長董瑞斌）不到1千萬，你的薪水2000多萬，另外，莊（翠雲）部長多少薪水？彭（金隆）主委多少薪水？你拿2千多萬的薪水不會不好意思嗎？」

對此，張兆順回應，國票金控月薪並沒有高很多，但獎金、員工紅利很多，他認為，報酬的確應和貢獻績效掛勾，國票金會檢討。

賴士葆接著強調：「董董績效不比你差，但薪水不到你一半，這個不公平，要不然就是所有公股大幅加薪，要不然就大家都一樣。兆豐的年薪是700萬至800萬之間。」他接著還說，財政部已有「上級」交待，國票金的薪酬要調整，而且是往下降。

賴士葆指出，國票金已是泛公股，不再是民股，薪水一定要打折，例如，若比照待遇最好的兆豐金董事長的薪水大約700至800萬：「就等於2千萬打4折的行情差不多，」他還說，除非能說服所有立委以國票金為準全面拉高金額，但財委會、財部根本不會答應。張兆順回應，薪酬全面調整會打擊士氣，對此賴士葆強調，所謂調整他是講「高階的」，或是經理級以上比照泛公股，並不是一般員工。

張兆順回應，在薪酬調整時，他的薪酬當然可以打折。他也指出，過去他在寶來任職時，薪水1千多萬，到台灣企銀之後從1千多萬降至420萬元，而在兆豐的薪酬是780萬元左右，但他也強調，兆豐福利較好，國票金的福利比不上兆豐。

國票金 賴士葆 年薪

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