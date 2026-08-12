全金聯理事長鍾馥吉：員工權益缺乏法律保障 合併後員工經常挨告

金融機構在整併時，員工權益會碰到什麼問題？全金聯工會理事長鍾馥吉今日指出，員工權益因為缺乏事前與事後的參與，因此淪為空談；他強調，「員工安置計畫」對受雇人權益的保障，必須要經過勞資協議，不論是公民併、公公併或民民併，都要破除新舊雇主商議留用權，而是要讓工會有「知情權」。

鍾馥吉指出，所謂的「概括承受」權利義務，但在併購過程中並未受到保障，他更高分貝砲轟，勞基法第20條的「雇主只要承認年資，但不用原本的勞工條件」是一個惡法，而且為何合併過程只能拿資遣費？

立法院財委會今日舉行「財政部所屬泛公股金融機構，面對當前激烈競爭環境，如何擬訂泛公股合併之短中程策略與實施計畫」公聽會。工會代表也受邀參加。

鍾馥吉強調，員工安置計畫就算有，但由於沒有法律依據，在執行過程中，經常有爭議發生，而且雇主告勞工，由於有的是錢，使勞工都屈居弱勢。他也指出，在財政部推動公股投信「四合一」過程中，能和員工協調員工安置計畫。

華南金控工會理事長王英賢則表示，反對黑箱作業及損害勞工權益的整併，並強調不能把裁員、減薪、關閉據點、降低勞動條件作為完成整併的手段，否則勞資衝突增加、員工工作心情低落，這樣即使資產規模變大了也沒用；王英賢指出，這幾年泛公股面臨競爭激烈，合併固然重要，但核心資產是人，他認為合併前，至少要問以下的問題，包括合併後3年至5年的綜效？綜效來自於業務成長或裁員降低成本？兩家銀行合併的國內外分行，資訊系統、客戶，是互補或重疊？

立委劉書彬指出，在公公併政策執行前，國票金是最好的試金石，15席公股董事取得8席，少見由民營金控轉為泛公股主導的案例，但現在仍是改革延續過去利益，她要求不論是彰銀，或第一金來併國票金，整併必須做到以下3點：1、補足銀行業務及通路；2、降低人事成本、補足ROE和ROA；3、擴大規模提升競爭力，若答案都否定的，就沒必要「為併而併」。她也要求全面揭露國票金及子公司的副董事長設置與績效的連結，且在半年內提出國票金併購可行性的評估，